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إيران تبدأ حملة لتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات ضد فيروس كورونا
إيران تبدأ حملة لتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات ضد فيروس كورونا
أعلنت السلطات الصحية الإيرانية البدء في تطعيم الأطفال، فوق 5 سنوات، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:41+0000
2022-02-10T09:41+0000
إيران
أخبار إيران
فيروس كورونا
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وقال مساعد وزير الصحة، في إيران، كمال حيدري، إن حملة تطعيم الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق ضد كورونا في أنحاء البلاد بدأت أمس الأربعاء.وأوضح أن القرار جاء "نظرا لموافقة وزير الصحة وكذلك مصادقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في المرحلة الاولى بدأت حملة تطعيم الأطفال فوق 9 سنوات، وبدءا من الأربعاء انطلقت حملة تطعيم الفئة العمرية فوق 5 سنوات ضد كورونا"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.وأشار حيدري إلى أن اللقاحات المناسبة للأطفال، هي تلك "اللقاحات الحاصلة على التأييد لاستخدامها لتطعيم تلك الفئة العمرية؛ باستوكوفاك وسينوفارم"، مضيفا أن "حجم الجرعة والفاصل الزمني بين الجرعتين مماثل للفئات العمرية الأعلى والبالغين".ودعا المسؤول الصحي الإيراني الوالدين إلى تطعيم أولادهم ضمن هذه الفئة العمرية.
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إيران, أخبار إيران, فيروس كورونا

إيران تبدأ حملة لتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات ضد فيروس كورونا

09:41 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / Atta Kenareتشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021
تشديد التدابير الوقائية والاجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا في طهعران، إيران 10 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / Atta Kenare
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أعلنت السلطات الصحية الإيرانية البدء في تطعيم الأطفال، فوق 5 سنوات، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال مساعد وزير الصحة، في إيران، كمال حيدري، إن حملة تطعيم الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق ضد كورونا في أنحاء البلاد بدأت أمس الأربعاء.
وأوضح أن القرار جاء "نظرا لموافقة وزير الصحة وكذلك مصادقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في المرحلة الاولى بدأت حملة تطعيم الأطفال فوق 9 سنوات، وبدءا من الأربعاء انطلقت حملة تطعيم الفئة العمرية فوق 5 سنوات ضد كورونا"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأشار حيدري إلى أن اللقاحات المناسبة للأطفال، هي تلك "اللقاحات الحاصلة على التأييد لاستخدامها لتطعيم تلك الفئة العمرية؛ باستوكوفاك وسينوفارم"، مضيفا أن "حجم الجرعة والفاصل الزمني بين الجرعتين مماثل للفئات العمرية الأعلى والبالغين".
ودعا المسؤول الصحي الإيراني الوالدين إلى تطعيم أولادهم ضمن هذه الفئة العمرية.
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