إيران تبدأ حملة لتطعيم الأطفال فوق 5 سنوات ضد فيروس كورونا

وقال مساعد وزير الصحة، في إيران، كمال حيدري، إن حملة تطعيم الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق ضد كورونا في أنحاء البلاد بدأت أمس الأربعاء.وأوضح أن القرار جاء "نظرا لموافقة وزير الصحة وكذلك مصادقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في المرحلة الاولى بدأت حملة تطعيم الأطفال فوق 9 سنوات، وبدءا من الأربعاء انطلقت حملة تطعيم الفئة العمرية فوق 5 سنوات ضد كورونا"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.وأشار حيدري إلى أن اللقاحات المناسبة للأطفال، هي تلك "اللقاحات الحاصلة على التأييد لاستخدامها لتطعيم تلك الفئة العمرية؛ باستوكوفاك وسينوفارم"، مضيفا أن "حجم الجرعة والفاصل الزمني بين الجرعتين مماثل للفئات العمرية الأعلى والبالغين".ودعا المسؤول الصحي الإيراني الوالدين إلى تطعيم أولادهم ضمن هذه الفئة العمرية.
أعلنت السلطات الصحية الإيرانية البدء في تطعيم الأطفال، فوق 5 سنوات، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا.
وقال مساعد وزير الصحة، في إيران، كمال حيدري، إن حملة تطعيم الأطفال بعمر 5 سنوات فما فوق ضد كورونا في أنحاء البلاد بدأت أمس الأربعاء.
وأوضح أن القرار جاء "نظرا لموافقة وزير الصحة وكذلك مصادقة اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا، في المرحلة الاولى بدأت حملة تطعيم الأطفال فوق 9 سنوات، وبدءا من الأربعاء انطلقت حملة تطعيم الفئة العمرية فوق 5 سنوات ضد كورونا"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.
وأشار حيدري إلى أن اللقاحات المناسبة للأطفال، هي تلك "اللقاحات الحاصلة على التأييد لاستخدامها لتطعيم تلك الفئة العمرية؛ باستوكوفاك وسينوفارم"، مضيفا أن "حجم الجرعة والفاصل الزمني بين الجرعتين مماثل للفئات العمرية الأعلى والبالغين".
ودعا المسؤول الصحي الإيراني الوالدين إلى تطعيم أولادهم ضمن هذه الفئة العمرية.