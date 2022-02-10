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https://arabic.sputniknews.com/20220210/اتهامات-لترامب-بإتلاف-وثائق-رسمية-في-مرحاض-البيت-الأبيض-1058325018.html
اتهامات لترامب بإتلاف وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض
اتهامات لترامب بإتلاف وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض
قام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل شخصي بإلقاء بعض الوثائق بشكل دوري في مرحاض البيت الأبيض. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:21+0000
2022-02-10T14:21+0000
العالم
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وبحسب الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، خلال السنوات التي قضاها ترامب في المنصب، تحدى مرارًا وتكرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات الرئاسية، والذي يقضي بأن يحتفظ رئيس الدولة بالاتصالات المكتوبة بشأن واجباته الرسمية.لذلك، وجد موظفو البيت الأبيض عدة مرات وثائق مجعدة في المرحاض، والتي يُزعم أن الرئيس السابق حاول إتلافها بهذه الطريقة.وأضافت الصحفية، أن ترامب غالبًا ما كان يمزق المستندات، وبعد أن ترك منصبه، أخذ معه بعض "المواد المكتوبة".في وقت سابق، أصبح معروفًا أن ممثلي إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) في الولايات المتحدة صادروا رسائل ترامب الموجهة إليه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
https://arabic.sputniknews.com/20220207/ترامب-يدعوك-لتناول-العشاء-معه-مقابل-250-ألف-دولار-1058120044.html
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العالم

اتهامات لترامب بإتلاف وثائق رسمية في مرحاض البيت الأبيض

14:21 GMT 10.02.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIAالرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / CARLOS BARRIA
تابعنا عبر
قام الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشكل شخصي بإلقاء بعض الوثائق بشكل دوري في مرحاض البيت الأبيض.
وبحسب الصحفية في "نيويورك تايمز" ماغي هابرمان، خلال السنوات التي قضاها ترامب في المنصب، تحدى مرارًا وتكرارًا القانون الخاص بتخزين السجلات الرئاسية، والذي يقضي بأن يحتفظ رئيس الدولة بالاتصالات المكتوبة بشأن واجباته الرسمية.
لذلك، وجد موظفو البيت الأبيض عدة مرات وثائق مجعدة في المرحاض، والتي يُزعم أن الرئيس السابق حاول إتلافها بهذه الطريقة.
وأضافت الصحفية، أن ترامب غالبًا ما كان يمزق المستندات، وبعد أن ترك منصبه، أخذ معه بعض "المواد المكتوبة".
في وقت سابق، أصبح معروفًا أن ممثلي إدارة المحفوظات والسجلات الوطنية (NARA) في الولايات المتحدة صادروا رسائل ترامب الموجهة إليه من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.
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