https://arabic.sputniknews.com/20220210/احتجاج-سائقي-الشاحنات-في-كندا-يجبر-تويوتا-وفورد-على-وقف-بعض-الإنتاج-1058298327.html

احتجاج سائقي الشاحنات في كندا يجبر "تويوتا" و"فورد" على وقف بعض الإنتاج

احتجاج سائقي الشاحنات في كندا يجبر "تويوتا" و"فورد" على وقف بعض الإنتاج

أوقفت شركتا "فورد" و"تويوتا" بعض إنتاجهما بعد تحذيرات من واشنطن وأوتاوا، في أعقاب احتجاجات لسائقي الشاحنات. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T11:10+0000

2022-02-10T11:10+0000

2022-02-10T11:10+0000

أخبار كندا

فيروس كورونا

تويوتا

فورد

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104541/96/1045419665_0:173:3027:1875_1920x0_80_0_0_eaf255649b05337e6b5b7eb0b88743e6.jpg

وحسب "رويترز" قالت شركتا فورد وتويوتا، في بيان مساء أمس الأربعاء، إنهما أوقفتا بعض الإنتاج بسبب احتجاجات سائقي الشاحنات ضد إجراءات كورونا، على المعابر الحدودية بين الولايات المتحدة وكندا، ما أثار تحذيرات من واشنطن وأوتاوا من أضرار اقتصادية.وفيما بدأت التداعيات الاقتصادية لاحتجاج سائقي الشاحنات في كندا تظهر، فقد استمر رئيس الوزراء جاستن ترودو في حثه على إنهاء المظاهرات.وتضمن البيان تاكيدا على أن تويوتا ستوقف مؤقتًا إنتاج السيارات في منشأتها في أونتاريو، بينما يتم تعليق الإنتاج أيضًا في مصنع محركات فورد.وكان سائقو الشاحنات المحتجون قد أغلقوا جسر أمباسادور أمام حركة المرور القادمة إلى كندا، والذي يعد نقطة عبور رئيسية لشركات صناعة السيارات في ديترويت، ويمكن أن يؤدي "عدم وجود ممر" هنا إلى إصابة خطوط الإمداد بشدة، بالنسبة للسيارات والمنتجات الأخرى أيضًا.من جهته أوضح بريان كينغستون، الرئيس التنفيذي لاتحاد مصنعي السيارات الكنديين، أن صناعة السيارات تأثرت بشدة من الوضع السائد، لافتا إلى أن "الحصار على الحدود الكندية يهدد سلاسل التوريد الهشة التي تتعرض بالفعل لضغوط بسبب النقص المرتبط بالوباء وتراكم الأعمال".وأضاف: "ندعو إلى التعاون من جميع مستويات الحكومة لحل هذا الوضع ووضع حد فوري لهذا الحصار".وقال وزير النقل الكندي عمر الغبرة: "لقد سمعت بالفعل من صانعي السيارات وبقالة المواد الغذائية، هذا حقا سبب خطير للقلق".يشار إلى أن الاحتجاج بأكمله يتعلق بقرار حكومة ترودو بضرورة حصول العابرين على الحدود الكندية الأمريكية على التطعيم الكامل، وهو ما يعني أن سائقي الشاحنات الذين لم يتم تطعيمهم بالكامل سيضطرون إلى الدخول في الحجر الصحي، ما قد يتسبب بدوره في نقص في سائقي الشاحنات.

https://arabic.sputniknews.com/20200418/كندا-تتخذ-اجراءت-جديدة-بحق-المسافرين-لمواجهة-تفشي-فيروس-كورونا-1045204581.html

https://arabic.sputniknews.com/20211215/هل-انتهت-أزمة-قطع-الغيار-تويوتا-تعلن-أنها-ستنتج-عددا-قياسيا-من-السيارات-مع-بداية-2022-1053954926.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار كندا, فيروس كورونا, تويوتا, فورد