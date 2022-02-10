تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمم-المتحدة-تؤكد-دعمها-لعبد-الحميد-الدبيبة-رئيسا-للوزراء-في-ليبيا-1058336721.html
الأمم المتحدة تؤكد دعمها لعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا
الأمم المتحدة تؤكد دعمها لعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تواصل دعمها لعبد الحميد دبيبة رئيسا لوزراء لليبيا، بالرغم من ترشيح رئيس وزراء بديل من... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T19:40+0000
2022-02-10T19:40+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_468f62152b6aaa5bcd79366ab5cb793a.jpg
وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة تواصل الاعتراف بعبد الحميد دبيبة كرئيس للحكومة في ليبيا، أجاب: "نعم، باختصار، نعم". بحسب "فرانس برس". وأضاف "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا للاتفاق على المضي قدما".وقال دوجاريك "أطلعنا على المعلومات الخاصة بتعيين رئيس وزراء آخر". وتابع "لم يتغير موقفنا، ونحاول الحصول على تفاصيل بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان". وأشار إلى أن "الأمم المتحدة ليست حاكمًا أو سلطة عامة في ليبيا"، موضحا "نحن هنا وهناك لمساعدة الشعب الليبي و(...) من المهم للغاية لجميع القادة وأصحاب المصلحة الليبيين أن يضعوا الشعب الليبي في الاعتبار".وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.وتعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى بلدهم الغني بالنفط منه لسنوات.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجيش-الليبي-يؤيد-تولي-باشاغا-رئاسة-الحكومة-الجديدة-فيديو-1058324597.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/15/1050211907_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_254c434bb47011ea1c32ca625d42e316.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الأمم المتحدة تؤكد دعمها لعبد الحميد الدبيبة رئيسا للوزراء في ليبيا

19:40 GMT 10.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021
رئيس الورزاء الليبي عبد الحميد الدبيبة في روما، إيطاليا، ليبيا 21 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / POOL
تابعنا عبر
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن المنظمة تواصل دعمها لعبد الحميد دبيبة رئيسا لوزراء لليبيا، بالرغم من ترشيح رئيس وزراء بديل من قبل البرلمان الليبي.
وردا على سؤال خلال مؤتمره الصحفي اليومي عما إذا كانت الأمم المتحدة تواصل الاعتراف بعبد الحميد دبيبة كرئيس للحكومة في ليبيا، أجاب: "نعم، باختصار، نعم". بحسب "فرانس برس".
وأضاف "يجب على القادة الليبيين أن يتحدوا للاتفاق على المضي قدما".
وقال دوجاريك "أطلعنا على المعلومات الخاصة بتعيين رئيس وزراء آخر".
وتابع "لم يتغير موقفنا، ونحاول الحصول على تفاصيل بشأن القرار الذي اتخذه البرلمان".
وأشار إلى أن "الأمم المتحدة ليست حاكمًا أو سلطة عامة في ليبيا"، موضحا "نحن هنا وهناك لمساعدة الشعب الليبي و(...) من المهم للغاية لجميع القادة وأصحاب المصلحة الليبيين أن يضعوا الشعب الليبي في الاعتبار".
أحمد المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الجيش الليبي يؤيد تولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة... فيديو
14:05 GMT
وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع، على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
وتعهد باشاغا بضمان إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى بلدهم الغني بالنفط منه لسنوات.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала