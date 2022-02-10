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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمير-تشارلز-يصاب-بفيروس-كورونا-ويخضع-للعزل-الذاتي-1058311830.html
الأمير تشارلز يصاب بفيروس كورونا ويخضع للعزل الذاتي
الأمير تشارلز يصاب بفيروس كورونا ويخضع للعزل الذاتي
أثبتت الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا إصابة الأمير تشارلز، 73 عاما، حيث أجبر على العزلة الذاتية، وهذه هي المرة الثانية التي تثبت فيها إصابته أمير ويلز... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:00+0000
2022-02-10T13:00+0000
العالم
الأمير تشارلز
فيروس كورونا
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وبحسب "ديلي ميل أونلاين"، جاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للأمير على "تويتر" ما يلي: "هذا الصباح أثبتت الاختبارات أن أمير ويلز مصاب بفيروس كورونا وهو الآن يعزل نفسه"، وتابعت التغريدة: "يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".وتأتي هذه الأخبار بعد ساعات من احتكاك الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، 74 عاما ، بوزيرة الداخلية بريتي باتيل والمستشارة ريشي سوناك في حفل أقيم في المتحف البريطاني الليلة الماضية، فيما أكدت المصادر أن الأمير لم يتواصل مع الملكة خلال هذا الأسبوع.وكان قد أكد كل من الأمير تشارلز وكاميلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنهما تلقيا لقاحات معززة حيث حثا أولئك الذين لم يتم تلقيحهم على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن، كما تلقى الزوجين أول لقاح لهما في فبراير/ شباط من العام الماضي، وحصلا على معززاتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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العالم, الأمير تشارلز, فيروس كورونا

الأمير تشارلز يصاب بفيروس كورونا ويخضع للعزل الذاتي

13:00 GMT 10.02.2022
© REUTERS / POOLولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته، كاميلا باركر
ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، وزوجته، كاميلا باركر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / POOL
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أثبتت الاختبارات الإيجابية لفيروس كورونا إصابة الأمير تشارلز، 73 عاما، حيث أجبر على العزلة الذاتية، وهذه هي المرة الثانية التي تثبت فيها إصابته أمير ويلز بفيروس كورونا، بعد إصابته بالمرض في مارس /آذار 2020.
وبحسب "ديلي ميل أونلاين"، جاء في تغريدة على الصفحة الرسمية للأمير على "تويتر" ما يلي: "هذا الصباح أثبتت الاختبارات أن أمير ويلز مصاب بفيروس كورونا وهو الآن يعزل نفسه"، وتابعت التغريدة: "يشعر صاحب السمو الملكي بخيبة أمل شديدة لعدم تمكنه من حضور أحداث اليوم في وينشستر وسيتطلع إلى إعادة جدولة زيارته في أقرب وقت ممكن".
وتأتي هذه الأخبار بعد ساعات من احتكاك الأمير تشارلز وزوجته كاميلا، 74 عاما ، بوزيرة الداخلية بريتي باتيل والمستشارة ريشي سوناك في حفل أقيم في المتحف البريطاني الليلة الماضية، فيما أكدت المصادر أن الأمير لم يتواصل مع الملكة خلال هذا الأسبوع.
وكان قد أكد كل من الأمير تشارلز وكاميلا، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أنهما تلقيا لقاحات معززة حيث حثا أولئك الذين لم يتم تلقيحهم على تلقي اللقاح في أسرع وقت ممكن، كما تلقى الزوجين أول لقاح لهما في فبراير/ شباط من العام الماضي، وحصلا على معززاتهما في نوفمبر/ تشرين الثاني.
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