تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الإمارات-تبحث-في-الدوحة-إجراءات-تنفيذ-بيان-العلا-1058338095.html
وفد إماراتي يبحث في الدوحة إجراءات تنفيذ بيان "العلا"
وفد إماراتي يبحث في الدوحة إجراءات تنفيذ بيان "العلا"
بحثت قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، ‏الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان قمة العلا الخليجية، التي عقدت في المملكة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T20:40+0000
2022-02-10T20:50+0000
قطر
أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047710175_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_5505e20344e99d9263e6ca0c12b06dee.jpg
والتقى وفدان رسميان من قطر والإمارات في ثالث اجتماع لمتابعة بيان العلا، أكدا فيه على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وفي يناير/ كانون الثاني 2021، اتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في قمة العلا على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.وأكد البيان الختامي لقمة العلا وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.كما شدد البيان على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الرياض وحلفاءها العرب اتفقوا على إعادة العلاقات مع الدوحة لإنهاء المقاطعة التي فرضت في منتصف عام 2017، في اتفاق تدعمه واشنطن.وقال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر، "تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".
https://arabic.sputniknews.com/20220205/-أمير-قطر-يلتقي-محمد-بن-زايد-في-الصين-فيديو-1058064666.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/05/1047710175_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_9954edd027da8862bebc2647dadd44be.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
قطر, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, العالم العربي

وفد إماراتي يبحث في الدوحة إجراءات تنفيذ بيان "العلا"

20:40 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 20:50 GMT 10.02.2022)
© REUTERS / BANDAR ALGALOUDقادة وفود الخليج في قمة العلا
قادة وفود الخليج في قمة العلا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
قادة وفود الخليج في قمة العلا
© REUTERS / BANDAR ALGALOUD
تابعنا عبر
بحثت قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، ‏الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان قمة العلا الخليجية، التي عقدت في المملكة العربية ‏السعودية العام الماضي.‏
والتقى وفدان رسميان من قطر والإمارات في ثالث اجتماع لمتابعة بيان العلا، أكدا فيه على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).
وفي يناير/ كانون الثاني 2021، اتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في قمة العلا على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.
وأكد البيان الختامي لقمة العلا وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، 28 أغسطس/ آب 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2022
أمير قطر يلتقي محمد بن زايد في الصين... فيديو
5 فبراير, 14:56 GMT
كما شدد البيان على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الرياض وحلفاءها العرب اتفقوا على إعادة العلاقات مع الدوحة لإنهاء المقاطعة التي فرضت في منتصف عام 2017، في اتفاق تدعمه واشنطن.
وقال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر، "تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".
أبرز النقاط في بيان قمة العلا الخليجية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.01.2021
أبرز النقاط في بيان قمة "العلا" الخليجية
6 يناير 2021, 11:51 GMT
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала