https://arabic.sputniknews.com/20220210/الإمارات-تبحث-في-الدوحة-إجراءات-تنفيذ-بيان-العلا-1058338095.html

وفد إماراتي يبحث في الدوحة إجراءات تنفيذ بيان "العلا"

وفد إماراتي يبحث في الدوحة إجراءات تنفيذ بيان "العلا"

بحثت قطر والإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، في العاصمة القطرية الدوحة، ‏الآليات والإجراءات المشتركة لتنفيذ بيان قمة العلا الخليجية، التي عقدت في المملكة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

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والتقى وفدان رسميان من قطر والإمارات في ثالث اجتماع لمتابعة بيان العلا، أكدا فيه على أهمية توطيد العلاقات بين البلدين وتطوير العمل المشترك بما يحقق مصالحهما المشتركة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).وفي يناير/ كانون الثاني 2021، اتفقت السعودية والإمارات ومصر والبحرين في قمة العلا على إنهاء المقاطعة التي فُرضت في منتصف عام 2017، واستعادة العلاقات السياسية والتجارية وروابط السفر مع الدوحة.وأكد البيان الختامي لقمة العلا وحدة الصف وقوة وتماسك مجلس التعاون، وتكاتف دول الخليج في وجه التهديدات والتدخلات.كما شدد البيان على طي صفحة الماضي بما يحفظ أمن واستقرار الخليج، وقد تم الاتفاق على عدم المساس بسيادة وأمن أي دولة، وعلى تنسيق المواقف السياسية لتعزيز دور مجلس التعاون، وكذا مكافحة الجهات التي تهدد أمن دول الخليج، وتعزيز التعاون في مكافحة التنظيمات الإرهابية.وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، إن الرياض وحلفاءها العرب اتفقوا على إعادة العلاقات مع الدوحة لإنهاء المقاطعة التي فرضت في منتصف عام 2017، في اتفاق تدعمه واشنطن.وقال نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على تويتر، "تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".

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