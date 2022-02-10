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البرلمان البريطاني يتبنى تعديلات لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا
البرلمان البريطاني يتبنى تعديلات لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا
تبنى البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، تعديلات على لائحة العقوبات المفروضة على روسيا، تسمح بفرض تدابير تقييدية ضد عدد أكبر من الأفراد والشركات في روسيا تتهمهم... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T21:23+0000
2022-02-10T21:23+0000
بريطانيا
روسيا
العالم
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لندن - سبوتنيك. وقُدمت التعديلات على قانون "العقوبات ومكافحة غسل الأموال" لعام 2018، إلى البرلمان البريطاني اليوم، وجرت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة قطاعات الصناعات الدفاعية والكيماوية والنقل والتمويل والطاقة في روسيا.ولا تقتضي التعديلات التي تبناها البرلمان البريطاني اليوم فرض عقوبات بشكل تلقائي أو فوري على روسيا، ولكنها تتيح فرض عقوبات إضافية حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/بوتين-يوضح-ماذا-كان-يقصد-بعبارة-صبرا-جميلتي-عندما-كان-يتحدث-عن-أوكرانيا-1058335653.html
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بريطانيا, روسيا, العالم

البرلمان البريطاني يتبنى تعديلات لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا

21:23 GMT 10.02.2022
© REUTERS مجلس العموم البريطاني، لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018
 مجلس العموم البريطاني، لندن، بريطانيا 14 مارس/ آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS
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تبنى البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، تعديلات على لائحة العقوبات المفروضة على روسيا، تسمح بفرض تدابير تقييدية ضد عدد أكبر من الأفراد والشركات في روسيا تتهمهم بريطانيا بـ "زعزعة استقرار أوكرانيا".
لندن - سبوتنيك. وقُدمت التعديلات على قانون "العقوبات ومكافحة غسل الأموال" لعام 2018، إلى البرلمان البريطاني اليوم، وجرت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.

وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة قطاعات الصناعات الدفاعية والكيماوية والنقل والتمويل والطاقة في روسيا.

ولا تقتضي التعديلات التي تبناها البرلمان البريطاني اليوم فرض عقوبات بشكل تلقائي أو فوري على روسيا، ولكنها تتيح فرض عقوبات إضافية حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
بوتين يوضح ماذا قصد بعبارة "صبرا جميلتي" عندما تحدث عن أوكرانيا
19:08 GMT
وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.

وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.

ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.

وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.
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