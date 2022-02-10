https://arabic.sputniknews.com/20220210/البرلمان-البريطاني-يتبنى-تعديلات-لتشديد-العقوبات-المفروضة-على-روسيا-1058339761.html

البرلمان البريطاني يتبنى تعديلات لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا

البرلمان البريطاني يتبنى تعديلات لتشديد العقوبات المفروضة على روسيا

تبنى البرلمان البريطاني، اليوم الخميس، تعديلات على لائحة العقوبات المفروضة على روسيا، تسمح بفرض تدابير تقييدية ضد عدد أكبر من الأفراد والشركات في روسيا تتهمهم... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T21:23+0000

2022-02-10T21:23+0000

2022-02-10T21:23+0000

بريطانيا

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/103075/38/1030753885_20:0:1908:1062_1920x0_80_0_0_9e624ed6d6d7e8edeb897bbf9564307f.jpg

لندن - سبوتنيك. وقُدمت التعديلات على قانون "العقوبات ومكافحة غسل الأموال" لعام 2018، إلى البرلمان البريطاني اليوم، وجرت الموافقة عليها ودخلت حيز التنفيذ بالفعل.وتستهدف العقوبات البريطانية الجديدة قطاعات الصناعات الدفاعية والكيماوية والنقل والتمويل والطاقة في روسيا.ولا تقتضي التعديلات التي تبناها البرلمان البريطاني اليوم فرض عقوبات بشكل تلقائي أو فوري على روسيا، ولكنها تتيح فرض عقوبات إضافية حال تصاعد التوتر حول أوكرانيا.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/بوتين-يوضح-ماذا-كان-يقصد-بعبارة-صبرا-جميلتي-عندما-كان-يتحدث-عن-أوكرانيا-1058335653.html

بريطانيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

بريطانيا, روسيا, العالم