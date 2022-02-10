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https://arabic.sputniknews.com/20220210/البنتاغون-يعلق-على-الصاروخ-الإيراني-الجديد-الذي-يبلغ-مداه-1450-كيلو-مترا-1058294917.html
"البنتاغون" يعلق على الصاروخ الإيراني الجديد الذي يبلغ مداه 1450 كيلو مترا
"البنتاغون" يعلق على الصاروخ الإيراني الجديد الذي يبلغ مداه 1450 كيلو مترا
علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، على "إعلان الحرس الثوري الإيراني، الكشف عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا، معتبرة ذلك... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:06+0000
2022-02-10T10:06+0000
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، إن بلاده "تعمل بجد مع شركائها وحلفائها في المنطقة لمواجهة التهديد الصاروخي الإيراني"، مضيفا أن الجميع "يشهد تحسنا مستمرا في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ويدرك جيدا التهديدات الإقليمية التي يشكلها برنامج الصواريخ الباليستية".واتهم كيربي، إيران "بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتعطيل النقل البحري والملاحة"، مشيرا أنهم "يطلقون برنامج صواريخ باليستية مصممة لأغراض هجومية لإلحاق أضرار قاتلة بدول أخرى وشعوب أخرى وحلفائنا وشركائنا".وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ بعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".وأضافت أن الصاروخ بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إن "قوة الرأس الحربي لصاروخ "خيبرشكن" تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة".وأوضح قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، خلال مراسم الكشف عن الصاروخ، أن "صاروخ "خيبرشكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي ان تي عدة مرات".
https://arabic.sputniknews.com/20220209/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-عن-صاروخ-جديد-يصل-مداه-إلى-1450-كيلومترا-1058246792.html
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أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية

"البنتاغون" يعلق على الصاروخ الإيراني الجديد الذي يبلغ مداه 1450 كيلو مترا

10:06 GMT 10.02.2022
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziadالحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010
الحرس الثوري الإيراني - إيران 25 أبريل/ نيسان 2010 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AP Photo / Fars News Agency/Mehdi Marziad
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علقت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، اليوم الخميس، على "إعلان الحرس الثوري الإيراني، الكشف عن صاروخ باليستي جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا، معتبرة ذلك "تهديدا مشروعا للأمن القومي في المنطقة".
وقال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، إن بلاده "تعمل بجد مع شركائها وحلفائها في المنطقة لمواجهة التهديد الصاروخي الإيراني"، مضيفا أن الجميع "يشهد تحسنا مستمرا في برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ويدرك جيدا التهديدات الإقليمية التي يشكلها برنامج الصواريخ الباليستية".
الحرس الثوري الإيراني يكشف قاعدة صواريخ بحرية تحت الأرض على طول ساحل الخليج - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
الحرس الثوري الإيراني يكشف عن صاروخ جديد يصل مداه إلى 1450 كيلومترا
أمس, 09:04 GMT
واتهم كيربي، إيران "بزعزعة استقرار المنطقة ودعم الجماعات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة وتعطيل النقل البحري والملاحة"، مشيرا أنهم "يطلقون برنامج صواريخ باليستية مصممة لأغراض هجومية لإلحاق أضرار قاتلة بدول أخرى وشعوب أخرى وحلفائنا وشركائنا".
وكان رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية محمد باقري، وقائد القوات الجوية للحرس الثوري الإيراني، أمير علي حاج زاده، كشفا عن صاروخ جديد يبلغ مداه 1450 كيلو مترا.
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية- إرنا، أن باقري وحاجي زاده، "كشفا خلال زيارتهما لإحدى قواعد صواريخ أرض - أرض التابعة للحرس الثوري، عن الصاروخ بعيد المدى "خيبر بريكر"، كأحدث صواريخ استراتيجية يستطيع إصابة الأهداف في نطاق 1450 كيلومترا".
وأضافت أن الصاروخ بعيد المدى ودقيق يعمل على الوقود الصلب وفي مرحلة الهبوط لديه القدرة على المناورة لاختراق الدرع الصاروخي وتصميمه الأمثل أقل من وزنه مقارنة بالنماذج المماثلة بمقدار الثلث واخترال وقت إعداده وإطلاقه إلى السدس".
من جهته، قال الحرس الثوري الإيراني، إن "قوة الرأس الحربي لصاروخ "خيبرشكن" تضاعف نظرا لاستخدام المزيد من المواد المتفجرة".
وأوضح قائد قوة الجو فضاء للحرس الثوري الإيراني، العميد حاجي زاده، خلال مراسم الكشف عن الصاروخ، أن "صاروخ "خيبرشكن" قلل عملياً وقت التحضير والإطلاق إلى السدس، ونظراً للمواد المستخدمة في رأسه الحربي، زادت قدرته من الـ تي ان تي عدة مرات".
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