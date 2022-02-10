تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/البنك-المركزي-المصري-يعلن-ارتفاع-التضخم-الأساسي-في-البلاد-1058304163.html
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد
البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:01+0000
2022-02-10T12:01+0000
أخبار مصر الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048401154_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_c613e8c171cf0282a9dd7fa23f58d3c4.jpg
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 6 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".وكشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن، إلى 7.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.وأضافت البيانات أن الأسعار ارتفعت 0.9 في المئة على أساس شهري بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.08 في المئة في ديسمبر.وبحسب "رويترز"، فإن معدل التضخم السنوي، يقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المئة.يشار إلى أن البنك المركزي المصري، كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الثالث من فبراير/ شباط.وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من يوليو/تموز 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/التضخم-السنوي-في-المدن-المصرية-يسجل-73-في-يناير-1058281618.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1048401154_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_20f75345799e44a35e36f78cb0af99ad.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار مصر الآن

البنك المركزي المصري يعلن ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد

12:01 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKIالبنك المركزي المصري
البنك المركزي المصري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / KHALED DESOUKI
تابعنا عبر
كشفت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع التضخم الأساسي في البلاد.
وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن التضخم الأساسي ارتفع إلى 6.3 في المئة على أساس سنوي في يناير/ كانون الثاني من 6 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، بحسب وكالة "رويترز".
مصريون يشترون القطائف والكنافة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
التضخم السنوي في المدن المصرية يسجل 7.3% في يناير
06:44 GMT
وكشفت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن، إلى 7.3 في المئة في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي من 5.9 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول.
وأضافت البيانات أن الأسعار ارتفعت 0.9 في المئة على أساس شهري بالمقارنة مع انخفاض بنسبة 0.08 في المئة في ديسمبر.
وبحسب "رويترز"، فإن معدل التضخم السنوي، يقترب من الحد الأقصى للنطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المئة.
يشار إلى أن البنك المركزي المصري، كان قد أبقى على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية يوم الثالث من فبراير/ شباط.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من يوليو/تموز 2022 وحتى 30 يونيو/حزيران 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала