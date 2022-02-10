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https://arabic.sputniknews.com/20220210/التشاؤم-يخيم-على-مجلس-الشيوخ-بشأن-الاتفاق-النووي-الإيراني-1058302317.html
التشاؤم يخيم على مجلس الشيوخ بشأن الاتفاق النووي الإيراني
التشاؤم يخيم على مجلس الشيوخ بشأن الاتفاق النووي الإيراني
حذر كبار مسؤولي إدارة بايدن أعضاء مجلس الشيوخ، يوم أمس الأربعاء، من أن إيران قد تنتج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية في أقل من شهرين، ما عزز مخاوف المشرعين... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:33+0000
2022-02-10T11:33+0000
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وبحسب "politico"، جاء التقييم الذي تم تقديمه في إيجاز سري والذي وصفه أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأنه "رصين ومروع"، في الوقت الذي يتسابق فيه دبلوماسيو الرئيس جو بايدن للتوصل إلى صفقة مع طهران تمنعها من امتلاك سلاح نووي.لكن المشرعين يختلفون حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، حيث يحث معظم الديموقراطيين على إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي مزقه الرئيس السابق دونالد ترامب، بحجة أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق، في حين يناقش الجمهوريون من أجل العودة إلى عقيدة "الضغط الأقصى" لترامب والتي تضمنت فرض عقوبات مدمرة على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وأنشطة خبيثة أخرى.ويشكك بعض كبار الديمقراطيين علانية في فائدة البقاء على طاولة المفاوضات في فيينا، حيث تحاول إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق يعكس اتفاق إيران لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.وقال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز، "لا أعتقد أن الأعضاء يعرفون بالضبط ما تعنيه العودة إلى الصفقة. ماهو الإتفاق؟ هل هذا هو بالضبط ما كان عليه؟ هل هو مختلف؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف؟ ماذا نعطي؟"، مضيفا: "يجب أن يبتعدوا عندما يرون أنه لا توجد صفقة جيدة يمكن الحصول عليها، لا أعرف ما هو توقيت ذلك، ولكن متى كان ذلك، فإن النافذة تغلق بسرعة".وكان أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد استمعوا إلى روب مالي، الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومهندس الاتفاق النووي لعام 2015، وبريت ماكغورك، أكبر مسؤول في الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.وأوضح الأعضاء أن جهود "الضغط الأقصى" في عهد ترامب، والتي تضمنت سحب العقوبات، شجعت إيران فقط ولم تردعها، مشيرين إلى أنها صعدت دعمها للوكلاء "الإرهابيين" في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين استهدفوا القوات الأمريكية في العراق.وردد حلفاء بايدن في هذا الجهد، مثل السناتور الديموقراطي كريس مورفي، وجهة نظر الإدارة بأن الطريقة الوحيدة لوقف برنامج إيران النووي في مساراتها هي إحياء اتفاق 2015 بشكل ما.وعندما سئل عن وضع محادثات فيينا، قال مورفي إن الاتفاق "يلوح في الأفق، لكن الفجوات الكبيرة بين الجانبين لا تزال قائمة"، وأضاف: "لن نجلس على الطاولة لمدة ستة أشهر أخرى".ووضع الاتفاق قيودًا على قدرة إيران على النهوض بأنشطتها النووية، على الرغم من أن المنتقدين كانوا يخشون أن يضع الاتفاق الكثير من الثقة في إيران للالتزام بهذه القيود.وقدم أعضاء مجلس الشيوخ تقييمات أقل من وردية بعد الاستماع إلى مالي وماكغورك، اللذين يحاولان منذ ما يقرب من عام تحقيق ما وصفه بايدن باتفاق نووي "أطول وأقوى" مع إيران بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأولية.
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التشاؤم يخيم على مجلس الشيوخ بشأن الاتفاق النووي الإيراني

11:33 GMT 10.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGERمحاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، "عزل ترامب"، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020
محاكمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - مجلس الشيوخ، عزل ترامب، كابيتول، واشنطن، 21 يناير 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / SARAH SILBIGER
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حذر كبار مسؤولي إدارة بايدن أعضاء مجلس الشيوخ، يوم أمس الأربعاء، من أن إيران قد تنتج ما يكفي من المواد لصنع قنبلة نووية في أقل من شهرين، ما عزز مخاوف المشرعين من أن نافذة الحل الدبلوماسي تنغلق بسرعة.
وبحسب "politico"، جاء التقييم الذي تم تقديمه في إيجاز سري والذي وصفه أحد أعضاء مجلس الشيوخ بأنه "رصين ومروع"، في الوقت الذي يتسابق فيه دبلوماسيو الرئيس جو بايدن للتوصل إلى صفقة مع طهران تمنعها من امتلاك سلاح نووي.
لكن المشرعين يختلفون حول أفضل طريقة لتحقيق هذا الهدف، حيث يحث معظم الديموقراطيين على إعادة إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، والذي مزقه الرئيس السابق دونالد ترامب، بحجة أنه الخيار الوحيد القابل للتطبيق، في حين يناقش الجمهوريون من أجل العودة إلى عقيدة "الضغط الأقصى" لترامب والتي تضمنت فرض عقوبات مدمرة على إيران بسبب برنامجها النووي، ودعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وأنشطة خبيثة أخرى.
ويشكك بعض كبار الديمقراطيين علانية في فائدة البقاء على طاولة المفاوضات في فيينا، حيث تحاول إدارة بايدن التوصل إلى اتفاق يعكس اتفاق إيران لعام 2015، المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة.
وقال رئيس العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الديمقراطي بوب مينينديز، "لا أعتقد أن الأعضاء يعرفون بالضبط ما تعنيه العودة إلى الصفقة. ماهو الإتفاق؟ هل هذا هو بالضبط ما كان عليه؟ هل هو مختلف؟ إذا كان الأمر كذلك، فكيف؟ ماذا نعطي؟"، مضيفا: "يجب أن يبتعدوا عندما يرون أنه لا توجد صفقة جيدة يمكن الحصول عليها، لا أعرف ما هو توقيت ذلك، ولكن متى كان ذلك، فإن النافذة تغلق بسرعة".
وكان أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قد استمعوا إلى روب مالي، الممثل الأمريكي الخاص لإيران ومهندس الاتفاق النووي لعام 2015، وبريت ماكغورك، أكبر مسؤول في الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي.
وأوضح الأعضاء أن جهود "الضغط الأقصى" في عهد ترامب، والتي تضمنت سحب العقوبات، شجعت إيران فقط ولم تردعها، مشيرين إلى أنها صعدت دعمها للوكلاء "الإرهابيين" في المنطقة، بما في ذلك أولئك الذين استهدفوا القوات الأمريكية في العراق.
وردد حلفاء بايدن في هذا الجهد، مثل السناتور الديموقراطي كريس مورفي، وجهة نظر الإدارة بأن الطريقة الوحيدة لوقف برنامج إيران النووي في مساراتها هي إحياء اتفاق 2015 بشكل ما.
وعندما سئل عن وضع محادثات فيينا، قال مورفي إن الاتفاق "يلوح في الأفق، لكن الفجوات الكبيرة بين الجانبين لا تزال قائمة"، وأضاف: "لن نجلس على الطاولة لمدة ستة أشهر أخرى".
ووضع الاتفاق قيودًا على قدرة إيران على النهوض بأنشطتها النووية، على الرغم من أن المنتقدين كانوا يخشون أن يضع الاتفاق الكثير من الثقة في إيران للالتزام بهذه القيود.
وقدم أعضاء مجلس الشيوخ تقييمات أقل من وردية بعد الاستماع إلى مالي وماكغورك، اللذين يحاولان منذ ما يقرب من عام تحقيق ما وصفه بايدن باتفاق نووي "أطول وأقوى" مع إيران بعد أن سحب ترامب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأولية.
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