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التضخم السنوي في المدن المصرية يسجل 7.3% في يناير
التضخم السنوي في المدن المصرية يسجل 7.3% في يناير
أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% خلال الشهر الماضي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T06:44+0000
2022-02-10T06:44+0000
اقتصاد
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ونقلت رويترز بيانات أظهرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن التضخم بلغ 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد وصل إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.يشار إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة %.وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
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اقتصاد, أخبار مصر الآن

التضخم السنوي في المدن المصرية يسجل 7.3% في يناير

06:44 GMT 10.02.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahabمصريون يشترون القطائف والكنافة
مصريون يشترون القطائف والكنافة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . ahmed abd elwahab
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أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% خلال الشهر الماضي.
ونقلت رويترز بيانات أظهرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن التضخم بلغ 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد وصل إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يشار إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة %.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
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