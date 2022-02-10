التضخم السنوي في المدن المصرية يسجل 7.3% في يناير

ونقلت رويترز بيانات أظهرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن التضخم بلغ 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد وصل إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.يشار إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة %.وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.
أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 7.3% خلال الشهر الماضي.
ونقلت رويترز بيانات أظهرها الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء أفادت بأن التضخم بلغ 7.3% في يناير/ كانون الثاني على أساس سنوي، وذلك بعد أن كان 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول.
وكان التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية قد وصل إلى 5.9% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي بعد أن كان 5.6 بالمئة في نوفمبر/ تشرين الثاني.
يشار إلى أنه ما زال معدل التضخم السنوي ضمن النطاق المستهدف من البنك المركزي المصري بين خمسة وتسعة %.
وقال وزير المالية المصري، محمد معيط، قد قال في وقت سابق، إن مشروع الموازنة العامة للدولة في العام المالي المقبل 2022/ 2023 (خلال الفترة من الأول من تموز/يوليو 2022 وحتى 30 حزيران/يونيو 2023)، سيشهد إنفاقا بشكل أكبر على تحسين حياة الناس، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في للبرامج الفعالة في الصحة والتعليم.