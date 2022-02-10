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https://arabic.sputniknews.com/20220210/التلفزيون-السعودي-إصابات-إثر-سقوط-طائرة-مسيرة-على-مطار-أبها-الدولي-1058293396.html
التلفزيون السعودي: إصابات إثر سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي
التلفزيون السعودي: إصابات إثر سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي
أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن أن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي"، مؤكدا أن "شظايا... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:35+0000
2022-02-10T10:00+0000
أنصار الله
أخبار السعودية اليوم
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وأوضح التحالف، في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية، أن "هناك تقرير أولي يفيد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها"، مؤكدا أنه "ستتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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أنصار الله, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن الأن

التلفزيون السعودي: إصابات إثر سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها الدولي

09:35 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 10:00 GMT 10.02.2022)
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINEأضرار في مطار أبها السعودي ناتجة عن قصف يمني في عام 2019
أضرار في مطار أبها السعودي ناتجة عن قصف يمني في عام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / FAYEZ NURELDINE
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أعلن التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، عن أن "الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي"، مؤكدا أن "شظايا الاعتراض سقطت في محيط المطار".
وأوضح التحالف، في بيان نقلته قناة الإخبارية السعودية، أن "هناك تقرير أولي يفيد بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين في مطار أبها"، مؤكدا أنه "ستتخذ إجراءات عملياتية حازمة استجابة لتهديد استهداف المطارات المدنية والمسافرين".
وتقود السعودية، منذ 26 مارس/آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله"، أواخر 2014.
في المقابل، تنفذ الجماعة هجمات بطائرات مُسيرة، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وأراضي المملكة.
وأودى الصراع الدائر في اليمن منذ اندلاعه بحياة 377 ألف شخص، 40 في المئة منهم سقطوا بشكل مباشر، حسب تقرير للأمم المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
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