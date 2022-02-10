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https://arabic.sputniknews.com/20220210/التنبؤ-بالفيضان-المصري-هذه-أماكن-سقوط-الأمطار-خلال-الـ48-ساعة-القادمة-1058330550.html
"التنبؤ بالفيضان" المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة
"التنبؤ بالفيضان" المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة
نشر مركز التنبؤ بالفيضان المصري توقعاته لأماكن سقوط الامطار خلال الساعات القادمة، وحتى بعد غد السبت. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:06+0000
2022-02-10T16:06+0000
امطار
مصر
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ووفقا لما نشره مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد حدد الخرائط التوضيحية لتوقعاته بأماكن سقوط الأمطار خلال تلم الفترة.ورجح أن يشهد اليوم الخميس 10 فبراير، سقوطا للأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.وقال إن يوم الجمعة 11 فبراير ستشهد فيه كذلك مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية، سقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مللي.يشار إلى أن هيئة الأرصاد المصرية كانت قد تنبأت أول امس الثلاثاء بتغيرات في الطقس اعتبارا من أمس الأربعاء، متمثلة في انخفاض لدرجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا الانخفاض بمعدل درجتين إلى أربع دجات على كافة انحاء الجمهورية.وأشار إلى أن نشاطا للرياح والاتربة سيكون موودا على مناطق من القاهرة الكبرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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امطار, مصر

"التنبؤ بالفيضان" المصري: هذه أماكن سقوط الأمطار خلال الـ48 ساعة القادمة

16:06 GMT 10.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKIأمطار غزيرة في مصر
أمطار غزيرة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . KHALED DESOUKI
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نشر مركز التنبؤ بالفيضان المصري توقعاته لأماكن سقوط الامطار خلال الساعات القادمة، وحتى بعد غد السبت.
ووفقا لما نشره مركز التنبؤ بالفيضان التابع لوزارة الموارد المائية والري المصرية، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، فقد حدد الخرائط التوضيحية لتوقعاته بأماكن سقوط الأمطار خلال تلم الفترة.
ورجح أن يشهد اليوم الخميس 10 فبراير، سقوطا للأمطار على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وشمال سيناء.

وأوضح ان الأمطار في تلك المناطق ستكون خفيفة، محددا أنها ستتراوح من 1 إلى 5 مللي.

وقال إن يوم الجمعة 11 فبراير ستشهد فيه كذلك مناطق من أقصى السواحل الشمالية الشرقية، سقوط أمطار خفيفة تتراوح من 1 إلى 3 مللي.
وتوقع المركز كذلك في البيان ذاته ألا يشهد يوم السبت 12 فبراير، أي سقوط للأمطار على كافة أنحاء مصر.
يشار إلى أن هيئة الأرصاد المصرية كانت قد تنبأت أول امس الثلاثاء بتغيرات في الطقس اعتبارا من أمس الأربعاء، متمثلة في انخفاض لدرجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا الانخفاض بمعدل درجتين إلى أربع دجات على كافة انحاء الجمهورية.
وأوضح بيان للهيئة أن من المتغيرات التي سيشهدها الطقس عودة سقوط الأمطار على مناطق من الوجه البحري والسواحل الشمالية.
وأشار إلى أن نشاطا للرياح والاتربة سيكون موودا على مناطق من القاهرة الكبرة والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.
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