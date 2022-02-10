تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجفاف-يكشف-عن-قرية-إسبانية-كانت-غارقة-منذ-عشرات-السنين-فيديو-1058292692.html
الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو
الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو
ظهرت قرية إسبانية كانت غارقة لعشرات السنين، وذلك بعد أن انحسرت المياه عنها، بعد إغلاق مصنع طاقة كهرومائية لبوابات سد مقام على نهر بالوادي التي تقع به القرية. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:16+0000
2022-02-10T09:16+0000
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048983904_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_ef99225cc9c5b80070588865c9378426.jpg
وقالت شبكة "يورونيوز"، إن الجفاف الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينسيا شمال غربي إسبانيا هو ما تسبب في كشف عن قرية أثيريدو، التي كانت السلطات أجبرت العشرات من سكّانها على إخلاء منازلهم.وكانت القرية تضم في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نحو 70 منزلاً يعيش فيها 160 شخصا، بعد أن غمرت قريتهم المياه اضطروا إلى مغادرتها.جاء ذلك بعدما أغلق مصنع الطاقة الكهرومائية البرتغالي بوابات السد المقام على نهر ليميا بالوادي حيث تقع القرية التي غمرتها مياه الحوض المائي.وكانت قرية أثيريدو قد اختفت تحت المياه لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا بعض معالمها من جديد، حين تراجع منسوب المياه في الحوض المائي إلى مستويات قياسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/11/1048983904_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_54f358fcde3e444bdc1068041733a1a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو

الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو

09:16 GMT 10.02.2022
© REUTERS / Annabelle Chihجفاف بحيرة صن مون في تايوان، 15 مايو 2021
جفاف بحيرة صن مون في تايوان، 15 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Annabelle Chih
تابعنا عبر
ظهرت قرية إسبانية كانت غارقة لعشرات السنين، وذلك بعد أن انحسرت المياه عنها، بعد إغلاق مصنع طاقة كهرومائية لبوابات سد مقام على نهر بالوادي التي تقع به القرية.
وقالت شبكة "يورونيوز"، إن الجفاف الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينسيا شمال غربي إسبانيا هو ما تسبب في كشف عن قرية أثيريدو، التي كانت السلطات أجبرت العشرات من سكّانها على إخلاء منازلهم.
وكانت القرية تضم في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نحو 70 منزلاً يعيش فيها 160 شخصا، بعد أن غمرت قريتهم المياه اضطروا إلى مغادرتها.
جاء ذلك بعدما أغلق مصنع الطاقة الكهرومائية البرتغالي بوابات السد المقام على نهر ليميا بالوادي حيث تقع القرية التي غمرتها مياه الحوض المائي.
وكانت قرية أثيريدو قد اختفت تحت المياه لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا بعض معالمها من جديد، حين تراجع منسوب المياه في الحوض المائي إلى مستويات قياسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала