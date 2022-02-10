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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجفاف-يكشف-عن-قرية-إسبانية-كانت-غارقة-منذ-عشرات-السنين-فيديو-1058292692.html
الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو
الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو
ظهرت قرية إسبانية كانت غارقة لعشرات السنين، وذلك بعد أن انحسرت المياه عنها، بعد إغلاق مصنع طاقة كهرومائية لبوابات سد مقام على نهر بالوادي التي تقع به القرية. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:16+0000
2022-02-10T09:16+0000
2022-02-10T09:16+0000
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وقالت شبكة "يورونيوز"، إن الجفاف الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينسيا شمال غربي إسبانيا هو ما تسبب في كشف عن قرية أثيريدو، التي كانت السلطات أجبرت العشرات من سكّانها على إخلاء منازلهم.وكانت القرية تضم في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نحو 70 منزلاً يعيش فيها 160 شخصا، بعد أن غمرت قريتهم المياه اضطروا إلى مغادرتها.جاء ذلك بعدما أغلق مصنع الطاقة الكهرومائية البرتغالي بوابات السد المقام على نهر ليميا بالوادي حيث تقع القرية التي غمرتها مياه الحوض المائي.وكانت قرية أثيريدو قد اختفت تحت المياه لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا بعض معالمها من جديد، حين تراجع منسوب المياه في الحوض المائي إلى مستويات قياسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
الجفاف يكشف عن قرية إسبانية كانت غارقة منذ عشرات السنين... فيديو تابعنا عبر
ظهرت قرية إسبانية كانت غارقة لعشرات السنين، وذلك بعد أن انحسرت المياه عنها، بعد إغلاق مصنع طاقة كهرومائية لبوابات سد مقام على نهر بالوادي التي تقع به القرية.
وقالت
شبكة "يورونيوز"
، إن الجفاف الذي اجتاح منطقة أورينس بروفينسيا شمال غربي إسبانيا هو ما تسبب في كشف عن قرية أثيريدو، التي كانت السلطات أجبرت العشرات من سكّانها على إخلاء منازلهم.
وكانت القرية تضم في مطلع التسعينيات من القرن الماضي نحو 70 منزلاً يعيش فيها 160 شخصا، بعد أن غمرت قريتهم المياه اضطروا إلى مغادرتها.
جاء ذلك بعدما أغلق مصنع الطاقة الكهرومائية البرتغالي بوابات السد المقام على نهر ليميا بالوادي حيث تقع القرية التي غمرتها مياه الحوض المائي.
وكانت قرية أثيريدو قد اختفت تحت المياه لنحو 30 عاما، قبل أن تظهر مؤخرا بعض معالمها من جديد، حين تراجع منسوب المياه في الحوض المائي إلى مستويات قياسية.