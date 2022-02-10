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الجيش الإيراني يدعو للتصدى لـ"هجمة مركبة" على البلاد
الجيش الإيراني يدعو للتصدى لـ"هجمة مركبة" على البلاد
دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى ضرورة التصدي للهجمة المركبة التي تشن ضد البلاد. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T09:52+0000
2022-02-10T09:52+0000
إيران
أخبار إيران
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وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن إيران تتعرض لهجمة مركبة اقتصاديا وثقافيا وأمنيا وإعلاميا، مشددة على ضرورة العمل المشترك للتصدي لهذه الهجمة.وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة أنباء فارس، الإيرانية، أشارت الهيئة إلى "ضرورة التعاون لانفاذ البيان الاستراتيجي الثاني للثورة الإسلامية، والتصدي للهجمة المركبة التي يشنها الأعداء اقتصاديا وثقافيا وأمنيا وإعلاميا".وأضاف أن "نداء صلح واستقلال وحرية الشعب الإيراني وصل لمسامع ملايين الأحرار الباحثين على الحقيقة، والشعوب الإسلامية ودول منطقة غرب آسيا".وقال البيان، إن صدى الثورة الإيرانية "زلزل الاستكبار العالمي على رأسه أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني المصطنع".
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إيران, أخبار إيران

الجيش الإيراني يدعو للتصدى لـ"هجمة مركبة" على البلاد

09:52 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / Iranian Army officeمناورات الجيش الإيراني "ذو الفقار 1400" في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021
مناورات الجيش الإيراني ذو الفقار 1400 في بحر عمان، إيران 7 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / Iranian Army office
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دعت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إلى ضرورة التصدي للهجمة المركبة التي تشن ضد البلاد.
وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن إيران تتعرض لهجمة مركبة اقتصاديا وثقافيا وأمنيا وإعلاميا، مشددة على ضرورة العمل المشترك للتصدي لهذه الهجمة.
وبحسب البيان، الذي نشرته وكالة أنباء فارس، الإيرانية، أشارت الهيئة إلى "ضرورة التعاون لانفاذ البيان الاستراتيجي الثاني للثورة الإسلامية، والتصدي للهجمة المركبة التي يشنها الأعداء اقتصاديا وثقافيا وأمنيا وإعلاميا".
وتابع البيان، بمناسبة حلول الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإسلامية، أن "شجرة الثورة الإسلامية تخطت بسلام أنواع الفتن والتهديدات الكبرى، وصداها عبر كافة الحدود الجغرافية والسياسية والإنسانية".
وأضاف أن "نداء صلح واستقلال وحرية الشعب الإيراني وصل لمسامع ملايين الأحرار الباحثين على الحقيقة، والشعوب الإسلامية ودول منطقة غرب آسيا".
وقال البيان، إن صدى الثورة الإيرانية "زلزل الاستكبار العالمي على رأسه أمريكا المجرمة والكيان الصهيوني المصطنع".
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