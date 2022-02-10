تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الجيش-الليبي-يؤيد-تولي-باشاغا-رئاسة-الحكومة-الجديدة-فيديو-1058324597.html
الجيش الليبي يؤيد تولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة... فيديو
الجيش الليبي يؤيد تولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة... فيديو
رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها خلفًا... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T14:05+0000
2022-02-10T14:30+0000
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102068/43/1020684345_0:84:1601:984_1920x0_80_0_0_8914b5049848fcddb9326002637294f9.jpg
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحب وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس، الموافق 10 فبراير/شباط 2022، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة".وأعرب الجيش الليبي عن أمله في أن تتولى الحكومة الجديدة قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون.كما جدد دعمه لمجهودات اللجنة العسكرية "5+5" التي تمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة.وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشا آغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/مجلس-النواب-الليبي-يصوت-بالإجماع-على-اختيار-فتحي-باشاغا-رئيسا-للحكومة-1058304586.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102068/43/1020684345_88:0:1511:1067_1920x0_80_0_0_d3d432b65d7a88105b89d25509a5b8f6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي

الجيش الليبي يؤيد تولي باشاغا رئاسة الحكومة الجديدة... فيديو

14:05 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 14:30 GMT 10.02.2022)
© YouTube.comأحمد المسماري
أحمد المسماري - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© YouTube.com
تابعنا عبر
رحبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي بتكليف مجلس النواب لوزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني السابقة فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة، يتولى رئاستها خلفًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن "القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية ترحب وتؤيد قرار البرلمان الليبي الصادر اليوم الخميس، الموافق 10 فبراير/شباط 2022، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة".
وأعرب الجيش الليبي عن أمله في أن تتولى الحكومة الجديدة قيادة البلاد نحو مستقبل أفضل، وذلك بالعمل مع الجهات النظامية العسكرية والأمنية على فرض هيبة الدولة والحفاظ على مقدراتها وحماية المؤسسات السيادية من ابتزاز وهيمنة الخارجين عن القانون.
كما جدد دعمه لمجهودات اللجنة العسكرية "5+5" التي تمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان وتدعم الحرب على الإرهاب وتوحد مؤسسات الدولة.
وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب الليبي، اليوم الخميس، بالإجماع على اختيار فتحي باشا آغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
12:08 GMT
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.

وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.

وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.

ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала