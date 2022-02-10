الحرس الثوري: عاقدون العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة

وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن الحرس الثوري قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإيرانية، أكد من خلاله أن تبيين الإنجازات المذهلة التي حققتها بلاده على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية يعد سدا أمام الديكتاتورية الإعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الأعداء على الثورة والشعب الايراني.وأفاد بيان الحرس الثوري الإيراني بأنه "بعد مضي 43 عاما من انتصار الثورة في بلاده، وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد، ممثل الاستعمار والاستبداد ورغم كل المؤامرات والمخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد تلك الثورة لكنها ماضية بإرادة قوية أكثر من أي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة إسلامية جديدة".وشدد البيان الإيراني على، أن أعداء البلاد اعتمدوا استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران لذلك الوقوف بوجه الحرب التي يشنها هؤلاء الأعداء، من أجل حرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققناها يستدعي "الجهاد للتنوير والتبيين".
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن بلاده والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة.
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن الحرس الثوري قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإيرانية، أكد من خلاله أن تبيين الإنجازات المذهلة التي حققتها بلاده على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية يعد سدا أمام الديكتاتورية الإعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الأعداء على الثورة والشعب الايراني.
وأفاد بيان الحرس الثوري الإيراني بأنه "بعد مضي 43 عاما من انتصار الثورة في بلاده، وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد، ممثل الاستعمار والاستبداد ورغم كل المؤامرات والمخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد تلك الثورة لكنها ماضية بإرادة قوية أكثر من أي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة إسلامية جديدة".
وشدد البيان الإيراني على، أن أعداء البلاد اعتمدوا استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران لذلك الوقوف بوجه الحرب التي يشنها هؤلاء الأعداء، من أجل حرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققناها يستدعي "الجهاد للتنوير والتبيين".