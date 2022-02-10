تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الحرس-الثوري-عاقدون-العزم-على-صنع-حضارة-إسلامية-جديدة-1058329414.html
الحرس الثوري: عاقدون العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة
الحرس الثوري: عاقدون العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن بلاده والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T15:49+0000
2022-02-10T15:49+0000
إيران
أخبار العالم الآن
الحرس الثوري الإيراني
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419762_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_79df8bda994e4a52063991d002b1d5e7.jpg
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن الحرس الثوري قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإيرانية، أكد من خلاله أن تبيين الإنجازات المذهلة التي حققتها بلاده على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية يعد سدا أمام الديكتاتورية الإعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الأعداء على الثورة والشعب الايراني.وأفاد بيان الحرس الثوري الإيراني بأنه "بعد مضي 43 عاما من انتصار الثورة في بلاده، وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد، ممثل الاستعمار والاستبداد ورغم كل المؤامرات والمخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد تلك الثورة لكنها ماضية بإرادة قوية أكثر من أي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة إسلامية جديدة".وشدد البيان الإيراني على، أن أعداء البلاد اعتمدوا استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران لذلك الوقوف بوجه الحرب التي يشنها هؤلاء الأعداء، من أجل حرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققناها يستدعي "الجهاد للتنوير والتبيين".
https://arabic.sputniknews.com/20220210/صحيفة-عبرية-تكشف-الهدف-من-إعلان-إيران-عن-صاروخ-خيبر-شكن-1058328538.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0d/1050419762_110:0:1889:1334_1920x0_80_0_0_24ae89771b958dc34ddf8accddcda5ab.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار العالم الآن, الحرس الثوري الإيراني

الحرس الثوري: عاقدون العزم على صنع حضارة إسلامية جديدة

15:49 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021
 مناورات عسكرية مشتركة بين قوات الجيش الإيراني وفيلق الحرس الثوري الإسلامي، 12 أكتوبر2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / HO / Iranian Army office
تابعنا عبر
قال الحرس الثوري الإيراني، اليوم الخميس، إن بلاده والشعب الإيراني عاقدان العزم أكثر من أي وقت مضى على مواصلة مسارهما لصنع حضارة إسلامية جديدة.
وأكدت وكالة إرنا، مساء اليوم الخميس، أن الحرس الثوري قد أصدر بيانا بمناسبة الذكرى الـ 43 لانتصار الثورة الإيرانية، أكد من خلاله أن تبيين الإنجازات المذهلة التي حققتها بلاده على مدى أكثر من أربعين عاما بعد انتصار الثورة الإسلامية يعد سدا أمام الديكتاتورية الإعلامية والهجوم متعدد الجوانب من قبل الأعداء على الثورة والشعب الايراني.
الصاروخ الباليستي الإيراني (أرشيف) - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
صحيفة عبرية تكشف الهدف من إعلان إيران عن صاروخ "خيبر شكن"
15:20 GMT
وأفاد بيان الحرس الثوري الإيراني بأنه "بعد مضي 43 عاما من انتصار الثورة في بلاده، وطي صفحة النظام البهلوي الفاسد، ممثل الاستعمار والاستبداد ورغم كل المؤامرات والمخططات المشؤومة لنظام الهيمنة ضد تلك الثورة لكنها ماضية بإرادة قوية أكثر من أي وقت مضى نحو مواصلة مسارها المتكامل لصنع حضارة إسلامية جديدة".
وشدد البيان الإيراني على، أن أعداء البلاد اعتمدوا استراتيجية تغيير النظام وإسقاطه في إيران لذلك الوقوف بوجه الحرب التي يشنها هؤلاء الأعداء، من أجل حرف الأنظار عن الإنجازات والتطورات التي حققناها يستدعي "الجهاد للتنوير والتبيين".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала