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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الخارجية-الأمريكية-تطلب-من-رعاياها-مغادرة-أوكرانيا-على-الفور-1058340811.html
الخارجية الأمريكية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور
الخارجية الأمريكية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور
حثت الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الخميس، رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب "التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي" ضد... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T22:23+0000
2022-02-10T22:23+0000
2022-02-10T22:23+0000
أخبار أوكرانيا
وزير الخارجية الأمريكي
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وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير، "لا تسافر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة للعمل العسكري الروسي وكوفيد-19، يجب أن يغادر أولئك الموجودون في أوكرانيا الآن عبر وسائل تجارية أو خاصة".وتنفي روسيا التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا، وتقول إنه أكاذيب غربية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, وزير الخارجية الأمريكي
الخارجية الأمريكية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور تابعنا عبر يتبع
حثت الولايات المتحدة الأمريكية، في ساعة متأخرة اليوم الخميس، رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب "التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي" ضد أوكرانيا.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تحذير، "لا تسافر إلى أوكرانيا بسبب التهديدات المتزايدة للعمل العسكري الروسي وكوفيد-19، يجب أن يغادر أولئك الموجودون في أوكرانيا الآن عبر وسائل تجارية أو خاصة".
وتنفي روسيا التخطيط لشن هجوم على أوكرانيا، وتقول إنه أكاذيب غربية.