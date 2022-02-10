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الخارجية الكويتية تصدر بيانا للرد على أنباء حركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية
الخارجية الكويتية تصدر بيانا للرد على أنباء حركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية
أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بيانا بشأن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لقائمة حركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية". 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:54+0000
2022-02-10T10:54+0000
أخبار الكويت اليوم
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ونفت الخارجية الكويتية، في بيانها، "نفيا قاطعا صحة هذه القائمة المزعومة، محذرة من مغبة نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة.ودعت الوزارة إلى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.يأتي ذلك غداة تداول حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.وتوجيه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين.وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.وأضاف الناصر، أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
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أخبار الكويت اليوم

الخارجية الكويتية تصدر بيانا للرد على أنباء حركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية

10:54 GMT 10.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020
 صورة التقطت بواسطة درون للطرق الخالية في مدينة الكويت بعد الإغلاق التام في البلاد، خشية تفشي فيروس كورونا، في مدينة الكويت العاصمة، الكويت، 16 مارس / آذار 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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أصدرت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، بيانا بشأن "ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لقائمة حركة تنقلات رؤساء البعثات الدبلوماسية الكويتية".
ونفت الخارجية الكويتية، في بيانها، "نفيا قاطعا صحة هذه القائمة المزعومة، محذرة من مغبة نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة.
ودعت الوزارة إلى استقصاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
يأتي ذلك غداة تداول حسابات إلكترونية مقطع الفيديو الذي زعم النائب المويزري أنه حفل أقيم في منزل دبلوماسي بإحدى سفارات الكويت في الخارج، حيث ظهر عدد من الأشخاص في الحفل الذي أحيته مجموعة من الراقصات، دون أن يتم الكشف عن وجه أي من الحضور.
وتوجيه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ الدكتور أحمد الناصر، كتابا إلى مجلس الأمة (البرلمان)، طالب فيه بالتحقيق بمقطع فيديو مخل منسوب لأحد الدبلوماسيين.
وقال الوزير، في كتابه الموجه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم: ”إن ما تم عرضه (من قبل النائب شعيب المويزري في جلسة علنية في قاعة البرلمان أمس الثلاثاء)، في المقطع المصور يشكل مخالفة قانونية تستوجب المساءلة".
وطالب الوزير بتزويده بنتائج التحقيق لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبديا في نفس الوقت، استغرابه من دوافع عرض مقطع الفيديو خلال الجلسة.
وقال: "هذه الواقعة لم تكن في الأساس محلا لاستفسار أو لاستعلام أو سؤال، الأمر الذي يجعل كرامات الأفراد والمسؤولين محلا للتعريض غير المشروع في منصات الدولة الرسمية".
وأضاف الناصر، أن“التجهيل المطلق للفيديو من حيث أشخاصه وموقعه وتاريخه يشكل إساءة لوزارة الخارجية وكافة منتسبيها دون سند من الواقع أو القانون".
وفي بيان رسمي، نفت وزارة الخارجية مقطع الفيديو، واعتبرت أن عرض المقطع دون التحقق منه يعتبر ”تشكيكا بكافة منتسبي الوزارة“، مستنكرة نشر هذا المقطع دون أن يبادر النائب المستجوب لتزويدها ببيانات وهوية الدبلوماسي الكويتي المقصود.
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