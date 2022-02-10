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الداخلية المصرية ترد الجنسية لـ11 مواطنا وترفض منحها لفلسطيني
الداخلية المصرية ترد الجنسية لـ11 مواطنا وترفض منحها لفلسطيني
أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارات جديدة بشأن رد الجنسية لـ 11 شخصا، ورفض منحها لفلسطيني. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:36+0000
2022-02-10T14:06+0000
أخبار مصر الآن
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ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، قرارات الوزارة بشأن الجنسية المصرية وردها لعدد من المواطنين.وجاء في القرارات التي تم نشرها بالجريدة، القرار رقم 97 لسنة 2022، الذي نص على أنه "بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث تم رد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا".كما نشرت الجريدة القرار رقم 98 لسنة 2022، بشأن رفض طلب فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 14-10-1973، إکسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 36 لسنة 1970، وذلك لدواع أمنية.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/هاني-شاكر-ينفي-تنازله-عن-الجنسية-المصرية-بعد-تداول-فيديو-له-طلب-حذفه-1058173189.html
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أخبار مصر الآن

الداخلية المصرية ترد الجنسية لـ11 مواطنا وترفض منحها لفلسطيني

13:36 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 14:06 GMT 10.02.2022)
© AFP 2021 / ANWAR AMROالجنسية المصرية
الجنسية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / ANWAR AMRO
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أصدرت وزارة الداخلية المصرية، قرارات جديدة بشأن رد الجنسية لـ 11 شخصا، ورفض منحها لفلسطيني.
ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر، أمس الأربعاء، قرارات الوزارة بشأن الجنسية المصرية وردها لعدد من المواطنين.
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وجاء في القرارات التي تم نشرها بالجريدة، القرار رقم 97 لسنة 2022، الذي نص على أنه "بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 100 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير، في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، حيث تم رد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا".
كما نشرت الجريدة القرار رقم 98 لسنة 2022، بشأن رفض طلب فلسطيني الجنسية، مواليد فلسطين في 14-10-1973، إکسابه الجنسية المصرية تبعًا لوالدته، وذلك طبقا للمادة الثالثة من القانون رقم 154 لسنة 2004، المعدل لبعض أحكام قانون الجنسية رقم 36 لسنة 1970، وذلك لدواع أمنية.
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