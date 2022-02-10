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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-التدريبات-البيلاروسية-الروسية-المشتركة-عزيمة-الاتحاد-2022-1058280089.html
الدفاع الروسية تعلن إطلاق التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022"
الدفاع الروسية تعلن إطلاق التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022"
أطلقت روسيا اليوم الخميس، في إطار التفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة "الاتحاد الروسية-البيلاروسية" التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T02:54+0000
2022-02-10T02:54+0000
الدفاع الروسية
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موسكو - سبوتنيك. وتجري المناورات في بيلاروس في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 10 شباط / فبراير وكجزء من المرحلة الثانية للتفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة الاتحاد، بدأت في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية - البيلاروسية "عزيمة الاتحاد-2022".وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير القادم.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أواخر الشهر الماضي، إرسال 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز "بانتسير- إس"، إلى بيلاروس.يذكر أن روسيا وبيلاروس تجريان المناورات العسكرية في منطقتي الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس.
https://arabic.sputniknews.com/20220208/الرئيس-البيلاروسي-لا-يستبعد-إرسال-أطباء-عسكريين-إلى-سوريا-1058198866.html
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الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن إطلاق التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022"

02:54 GMT 10.02.2022
© وزارة الدفاع الروسية / الذهاب إلى بنك الصورسيرغي شويغو
سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© وزارة الدفاع الروسية
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أطلقت روسيا اليوم الخميس، في إطار التفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة "الاتحاد الروسية-البيلاروسية" التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022.
موسكو - سبوتنيك. وتجري المناورات في بيلاروس في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 10 شباط / فبراير وكجزء من المرحلة الثانية للتفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة الاتحاد، بدأت في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية - البيلاروسية "عزيمة الاتحاد-2022".
الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في مينسك، بيلاروسيا 16 أبريل 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2022
الرئيس البيلاروسي لا يستبعد إرسال أطباء عسكريين إلى سوريا
8 فبراير, 10:19 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير القادم.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أواخر الشهر الماضي، إرسال 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز "بانتسير- إس"، إلى بيلاروس.
يذكر أن روسيا وبيلاروس تجريان المناورات العسكرية في منطقتي الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس.
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