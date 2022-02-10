https://arabic.sputniknews.com/20220210/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-التدريبات-البيلاروسية-الروسية-المشتركة-عزيمة-الاتحاد-2022-1058280089.html

الدفاع الروسية تعلن إطلاق التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022"

الدفاع الروسية تعلن إطلاق التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022"

أطلقت روسيا اليوم الخميس، في إطار التفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة "الاتحاد الروسية-البيلاروسية" التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T02:54+0000

2022-02-10T02:54+0000

2022-02-10T02:54+0000

الدفاع الروسية

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موسكو - سبوتنيك. وتجري المناورات في بيلاروس في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في 10 شباط / فبراير وكجزء من المرحلة الثانية للتفتيش المفاجئ لقوات الردع السريع لدولة الاتحاد، بدأت في ميدان التدريبات المشتركة للقوات المسلحة البيلاروسية المناورات المشتركة للقوات المسلحة الروسية - البيلاروسية "عزيمة الاتحاد-2022".وأعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، في وقت سابق، أن التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022" تحمل طابعاً دفاعياً ولا تمثل تهديداً للمجتمع الأوروبي أو الدول المجاورة، مؤكدة أن ستجرى في الفترة من 10 إلى 20 شباط/ فبراير القادم.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أواخر الشهر الماضي، إرسال 12 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات من طراز "بانتسير- إس"، إلى بيلاروس.يذكر أن روسيا وبيلاروس تجريان المناورات العسكرية في منطقتي الحدود الغربية والجنوبية لبيلاروس.

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الدفاع الروسية