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الرئيس الإيراني: الوضع الحالي نتيجة نكث الولايات المتحدة عهودها
الرئيس الإيراني: الوضع الحالي نتيجة نكث الولايات المتحدة عهودها
صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، بأن الوضع الحالي جاء نتيجة نكث الولايات المتحدة عهودها وعدم التزام بعض الدول الأخرى بتعهداتها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T08:16+0000
2022-02-10T08:16+0000
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ونقلت قناة "الميادين" عن رئيسي تصريحاته أمام سفراء الدول الأجنبية ومندوبي المنظمات الدولية، والتي انتقد فيها الحكومة الأمريكية الحالية، قائلا إنها لم تختلف بشكل عملي عن الحكومة الأمريكية السابقة.وفيما يتعلق بالمفاوضات بشان برنامج إيران النووي، قال الرئيس الإيراني إن بلاده "لا تقبل سياسة التهديد أبدا"، مشيرا إلى أن إيران أعلنت سابقا أن أنشطتها النووية سلمية والوكالة الدولية أكدت ذلك مرارا.وتابع رئيسي: "لم نترك المفاوضات أبدا وإرسالنا وفدا شاملا هو دليل على رغبتنا بالتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده تدعم أي مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني.وفي وقت سابق، أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني هذه المرة مختلفة جدا عن سابقاتها.وتوقع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني العميد محمد اسماعيل كوثري، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، إنه "التفاوض بشكل مباشر مع أمريكا إذا رفعت العقوبات عن إيران"، مؤكدا أن "الطرف الآخر مجبر على الركض خلف إيران".وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
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الرئيس الإيراني: الوضع الحالي نتيجة نكث الولايات المتحدة عهودها

08:16 GMT 10.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في مجلس الدوما الروسي، موسكو 20 يناير 2002 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Maksim Blinov
/
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صرح الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الخميس، بأن الوضع الحالي جاء نتيجة نكث الولايات المتحدة عهودها وعدم التزام بعض الدول الأخرى بتعهداتها.
ونقلت قناة "الميادين" عن رئيسي تصريحاته أمام سفراء الدول الأجنبية ومندوبي المنظمات الدولية، والتي انتقد فيها الحكومة الأمريكية الحالية، قائلا إنها لم تختلف بشكل عملي عن الحكومة الأمريكية السابقة.
وفيما يتعلق بالمفاوضات بشان برنامج إيران النووي، قال الرئيس الإيراني إن بلاده "لا تقبل سياسة التهديد أبدا"، مشيرا إلى أن إيران أعلنت سابقا أن أنشطتها النووية سلمية والوكالة الدولية أكدت ذلك مرارا.
وتابع رئيسي: "لم نترك المفاوضات أبدا وإرسالنا وفدا شاملا هو دليل على رغبتنا بالتوصل إلى اتفاق، مؤكدا أن بلاده تدعم أي مفاوضات تحقق مصالح الشعب الإيراني.
وفي وقت سابق، أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، أن المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني هذه المرة مختلفة جدا عن سابقاتها.
وتوقع عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني العميد محمد اسماعيل كوثري، في تصريحات مع شبكة إيران بالعربي، إنه "التفاوض بشكل مباشر مع أمريكا إذا رفعت العقوبات عن إيران"، مؤكدا أن "الطرف الآخر مجبر على الركض خلف إيران".
وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
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