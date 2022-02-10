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https://arabic.sputniknews.com/20220210/السعودية-حساب-المواطن-يعلن-إيداع-دعم-شهر-فبراير-1058297048.html
السعودية... حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر فبراير
السعودية... حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر فبراير
أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، بدء إيداع دعم الدفعة الـ 51 لشهر فبراير/ شباط الجاري، بحسابات مستفيديه. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:55+0000
2022-02-10T10:55+0000
2022-02-10T10:56+0000
أخبار السعودية اليوم
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وأفاد البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن إيداع الدعم سيستمر حتى مساء اليوم الخميس.وذكر أنه "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله".يشار إلى أن برنامج "حساب المواطن"، هو برنامج دعم سعودي، أتيح التسجيل فيه منذ بداية انطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، إلى أن توقف بعد تسجيل يوم 28 مارس/ آذار من العام 2020.وقد أصدر البرنامج 49 دفعة، قال إن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 49 لشهر ديسمبر بلغت تكلفتها 109 مليار ريال سعودي.
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أخبار السعودية اليوم
السعودية... حساب المواطن يعلن إيداع دعم شهر فبراير 10:55 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 10.02.2022) تابعنا عبر
أعلن برنامج حساب المواطن السعودي، بدء إيداع دعم الدفعة الـ 51 لشهر فبراير/ شباط الجاري، بحسابات مستفيديه.
وأفاد البرنامج في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، بأن إيداع الدعم سيستمر حتى مساء اليوم الخميس.
وذكر أنه "بدأ قبل قليل إيداع الدعم المخصص لشهر فبراير للمستفيدين المكتملة طلباتهم في حساب المواطن، وسيستمر حتى نهاية اليوم الخميس بإذن الله".
يشار إلى أن برنامج "
حساب المواطن
"، هو برنامج دعم سعودي، أتيح التسجيل فيه منذ بداية انطلاقه في ديسمبر/ كانون الأول من العام 2017، إلى أن توقف بعد تسجيل يوم 28 مارس/ آذار من العام 2020.
وقد أصدر البرنامج 49 دفعة، قال إن إجمالي مبلغ الدفعات منذ انطلاقه حتى الدفعة الـ 49 لشهر ديسمبر بلغت تكلفتها 109 مليار ريال سعودي.