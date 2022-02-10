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السفير البريطاني في السودان يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
السفير البريطاني في السودان يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين
دعا السفير البريطاني في السودان، جايلز ليفر، إلى الإفراج الفوري عن معتقلين سياسيين بارزين، محذرا في الوقت ذاته من انتهاج سياسة الاعتقالات. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:02+0000
2022-02-10T10:02+0000
أخبار السودان اليوم
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وقال ليفر في تغريدة له عبر "تويتر": إن "اعتقال سياسيين مدنيين بارزين يتعارض تماما مع جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان".وحذر السفير البريطاني من أن عمليات الاعتقال هذه "تظهر الافتقار إلى حسن النية"، مؤكدا أن المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الثلاثاء الماضي، إفراج السلطات السودانية عن 3 من الصحفيين العاملين فيها، الذين تم توقيفهم في اليوم السابق في الخرطوم.يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.&gt;&gt;يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
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أخبار السودان اليوم

السفير البريطاني في السودان يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

10:02 GMT 10.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAHمتظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر
متظاهر في السودان يرفع علم بلاده أثناء احتجاجات الجمعة 31 ديسمبر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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دعا السفير البريطاني في السودان، جايلز ليفر، إلى الإفراج الفوري عن معتقلين سياسيين بارزين، محذرا في الوقت ذاته من انتهاج سياسة الاعتقالات.
وقال ليفر في تغريدة له عبر "تويتر": إن "اعتقال سياسيين مدنيين بارزين يتعارض تماما مع جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان".
وحذر السفير البريطاني من أن عمليات الاعتقال هذه "تظهر الافتقار إلى حسن النية"، مؤكدا أن المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الثلاثاء الماضي، إفراج السلطات السودانية عن 3 من الصحفيين العاملين فيها، الذين تم توقيفهم في اليوم السابق في الخرطوم.
يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.
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