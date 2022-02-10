السفير البريطاني في السودان يدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين

وقال ليفر في تغريدة له عبر "تويتر": إن "اعتقال سياسيين مدنيين بارزين يتعارض تماما مع جهود الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في السودان".وحذر السفير البريطاني من أن عمليات الاعتقال هذه "تظهر الافتقار إلى حسن النية"، مؤكدا أن المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الثلاثاء الماضي، إفراج السلطات السودانية عن 3 من الصحفيين العاملين فيها، الذين تم توقيفهم في اليوم السابق في الخرطوم.يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.>>يمكنك متابعة المزيد من أخبار السودان اليوم.
وحذر السفير البريطاني من أن عمليات الاعتقال هذه "تظهر الافتقار إلى حسن النية"، مؤكدا أن المملكة المتحدة تدعو إلى الإفراج الفوري عن المعتقلين.
وأعلنت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، يوم الثلاثاء الماضي، إفراج السلطات السودانية عن 3 من الصحفيين العاملين فيها، الذين تم توقيفهم في اليوم السابق في الخرطوم.
يذكر أن السودان يشهد احتجاجات متواصلة في عدة مدن وولايات، على رأسها العاصمة الخرطوم، وأم درمان، تلبية لدعوات من تجمع المهنيين السودانيين وقوى سياسية أخرى، للمعارضة والاحتجاج على الإجراءات التي اتخذها رئيس مجلس السيادة في البلاد، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021.