https://arabic.sputniknews.com/20220210/السودان-يدعو-إلى-تكثيف-جهود-تعزيز-العلاقات-مع-إثيوبيا-1058328809.html

السودان: مهما حدث من خلافات مع إثيوبيا لا ينبغي أن يتوقف الحوار

السودان: مهما حدث من خلافات مع إثيوبيا لا ينبغي أن يتوقف الحوار

دعا وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، إلى تكثيف جهود تعزيز العلاقات بين بلاده وإثيوبيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T15:29+0000

2022-02-10T15:29+0000

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أخبار السودان اليوم

أخبار إثيوبيا

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جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية المكلف خلال لقائه مع السفير الإثيوبي فوق العادة لدى الخرطوم يبطال أميرو، بحسب وكالة "فانا"، اليوم الخميس.وقال الوزير المكلف، إنه مهما حدث من خلافات بين السودان وإثيوبيا "لا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر والحوار".وذكر بيان للسفارة الإثيوبية بالسودان، أن اللقاء تضمن مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ولفت السفير الإثيوبي إلى أن هناك عدة قضايا خلافية بين البلدين، في مقدمتها "سد النهضة"، و"قضية الحدود".وأعلن عن جاهزية بلاده لمناقشة هذه القضايا عبر التواصل الإيجابي بعيدا عن التصعيد الإعلامي.وحث السفير الإثيوبي على ضرورة تعزيز التعاون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، ومواصلة الحوار في القضايا الخلافية بين البلدين.

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