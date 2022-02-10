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السودان: مهما حدث من خلافات مع إثيوبيا لا ينبغي أن يتوقف الحوار
السودان: مهما حدث من خلافات مع إثيوبيا لا ينبغي أن يتوقف الحوار
دعا وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، إلى تكثيف جهود تعزيز العلاقات بين بلاده وإثيوبيا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T15:29+0000
2022-02-10T15:42+0000
أخبار السودان اليوم
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جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية المكلف خلال لقائه مع السفير الإثيوبي فوق العادة لدى الخرطوم يبطال أميرو، بحسب وكالة "فانا"، اليوم الخميس.وقال الوزير المكلف، إنه مهما حدث من خلافات بين السودان وإثيوبيا "لا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر والحوار".وذكر بيان للسفارة الإثيوبية بالسودان، أن اللقاء تضمن مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ولفت السفير الإثيوبي إلى أن هناك عدة قضايا خلافية بين البلدين، في مقدمتها "سد النهضة"، و"قضية الحدود".وأعلن عن جاهزية بلاده لمناقشة هذه القضايا عبر التواصل الإيجابي بعيدا عن التصعيد الإعلامي.وحث السفير الإثيوبي على ضرورة تعزيز التعاون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، ومواصلة الحوار في القضايا الخلافية بين البلدين.
https://arabic.sputniknews.com/20220206/رئيس-مفوضية-العدالة-الشاملة-في-السودان-يكشف-لـسبوتنيك-حقيقة-الاعتداء-على-يوناميد-في-دارفور-1058115313.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار إثيوبيا

السودان: مهما حدث من خلافات مع إثيوبيا لا ينبغي أن يتوقف الحوار

15:29 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 15:42 GMT 10.02.2022)
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallahرئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان يتحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أثناء توقيع اتفاق تقاسم السلطة في الخرطوم
رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان الفريق عبد الفتاح البرهان يتحدث إلى رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أثناء توقيع اتفاق تقاسم السلطة في الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
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دعا وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، إلى تكثيف جهود تعزيز العلاقات بين بلاده وإثيوبيا.
جاء ذلك في تصريح لوزير الخارجية المكلف خلال لقائه مع السفير الإثيوبي فوق العادة لدى الخرطوم يبطال أميرو، بحسب وكالة "فانا"، اليوم الخميس.
نائب رئيس التحالف السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2022
رئيس مفوضية العدالة الشاملة في السودان يكشف لـ"سبوتنيك" حقيقة الاعتداء على "يوناميد" في دارفور
6 فبراير, 20:34 GMT
وقال الوزير المكلف، إنه مهما حدث من خلافات بين السودان وإثيوبيا "لا ينبغي أن تتوقف قنوات التواصل المباشر والحوار".
وذكر بيان للسفارة الإثيوبية بالسودان، أن اللقاء تضمن مناقشة القضايا الثنائية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت السفير الإثيوبي إلى أن هناك عدة قضايا خلافية بين البلدين، في مقدمتها "سد النهضة"، و"قضية الحدود".
وأعلن عن جاهزية بلاده لمناقشة هذه القضايا عبر التواصل الإيجابي بعيدا عن التصعيد الإعلامي.
وحث السفير الإثيوبي على ضرورة تعزيز التعاون من أجل مصلحة الشعبين الشقيقين، ومواصلة الحوار في القضايا الخلافية بين البلدين.
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