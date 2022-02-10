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السيادة السوداني يكشف تفاصيل القبض على قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة
السيادة السوداني يكشف تفاصيل القبض على قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة
كشف مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، الطاهر أبو هاجة، تفاصيل القبض على بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:34+0000
2022-02-10T13:34+0000
العالم العربي
أخبار السودان اليوم
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وقال أبو هاجة إن ما حدث هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.وتابع: "هنالك فرق كبير في الكلمتين"، مضيفا: "أمر الاعتقال تصدره الأجهزة الأمنية بينما يتم إصدار أمر القبض من الأجهزة العدلية سواء أن كان القضاء أو النيابة".ولفت مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن البعض يحاول إظهار الأمر على أنه اعتقال سياسي، مشددا على أهمية "الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر للمحافظة على الحريات المدنية والسياسية".ودعا أبو هاجة إلى ضرورة احترام المؤسسات القضائية في القيام بدورها، مشيرا إلى أن البلاغات لا تزال في مرحلة التحري للتأكد من صحتها.وتابع: "لا يمكن أن نطلق على الإجراءات القانونية العادية اسم اعتقال لأن توصيفها هو أمر قبض وفقا للقانون الجنائي".
https://arabic.sputniknews.com/20211012/هل-يشهد-السودان-تعديلا-وزاريا-خلال-أيام؟-1050417193.html
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العالم العربي, أخبار السودان اليوم

السيادة السوداني يكشف تفاصيل القبض على قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة

13:34 GMT 10.02.2022
© Sputnik . محمد الفاتحالقائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان
القائد العام للجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . محمد الفاتح
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كشف مستشار رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للجيش، الطاهر أبو هاجة، تفاصيل القبض على بعض قيادات لجنة إزالة التمكين المجمدة.
وقال أبو هاجة إن ما حدث هو أمر قبض وفقا لبلاغات وليس اعتقال، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الخميس.
وتابع: "هنالك فرق كبير في الكلمتين"، مضيفا: "أمر الاعتقال تصدره الأجهزة الأمنية بينما يتم إصدار أمر القبض من الأجهزة العدلية سواء أن كان القضاء أو النيابة".
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ولفت مستشار رئيس مجلس السيادة السوداني إلى أن البعض يحاول إظهار الأمر على أنه اعتقال سياسي، مشددا على أهمية "الحرص على مبادئ ثورة ديسمبر للمحافظة على الحريات المدنية والسياسية".
ودعا أبو هاجة إلى ضرورة احترام المؤسسات القضائية في القيام بدورها، مشيرا إلى أن البلاغات لا تزال في مرحلة التحري للتأكد من صحتها.
وتابع: "لا يمكن أن نطلق على الإجراءات القانونية العادية اسم اعتقال لأن توصيفها هو أمر قبض وفقا للقانون الجنائي".
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