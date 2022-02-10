الصدر يحذر من إشعال حرب شيعية شيعية في العراق ويدعو الجميع للابتعاد عن العنف والأذى

وقال الصدر، في بيان نقلته وسائل إعلام عراقية، إنه "في حال لم يستجب أحد الوفدين فإني سأعلن البراءة من الطرفين بلا تردد، وليأخذ القانون مجراه"، داعيا الجميع إلى الابتعاد عن العنف والأذى.وأكد مقتدى الصدر، أن "هناك من يريد إشعال حرب شيعية شيعية وتهديد السلم الأهلي مع شديد الأسف”، داعيا مسؤول العصائب إلى "التعاون مع تلك اللجنة ودرء الفتنة".وكان زعيم عضائب أهل الحق في العراق قيس الخزعلي، دعا مقتدى الصدر للبراءة من قتلة الرائد في الشرطة حسام العلياوي، محذراً من إثارة الفتنة.وشهدت محافظة ميسان الفترة الماضية، سلسلة من الاغتيالات التي طالت وجهاء عشائر وعناصر في التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وعصائب أهل الحق.وطالت تلك الاغتيالات القاضي أحمد فصيل، المتخصص بقضايا المخدرات في محكمة استئناف ميسان، وسبقه اغتيال الضابط في وزارة الداخلية، حسام العلياوي، في المحافظة نفسها.كما سقط عنصر في سرايا السلام التابعة للتيار الصدري برصاص مسلحين مجهولين في مدينة العمارة، وهو ابن شقيق القيادي في السرايا عديل أبو رغيف.