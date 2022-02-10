تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/العراق-يسلم-إيران-وثائق-مطلوبة-في-اغتيال-قاسم-سليماني-وتحرك-جديد-الشهر-المقبل-1058283458.html
العراق يسلم إيران "وثائق مطلوبة" في اغتيال قاسم سليماني.. وتحرك جديد الشهر المقبل
العراق يسلم إيران "وثائق مطلوبة" في اغتيال قاسم سليماني.. وتحرك جديد الشهر المقبل
قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، في إيران، كاظم غريب أبادي، إن العراق قدم إلى بلاده وثائق كانت مطلوبة من قبل السلطات الإيرانية بشأن "الجريمة... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T07:38+0000
2022-02-10T07:38+0000
العراق
أخبار العراق اليوم
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/33/1044573393_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_10dfd9a3bef937d16b1b8d617f96acc0.jpg
وأعلن أبادي، في تصريح له الأربعاء، ختام اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالتحقيق في اغتيال سليماني ورفاقه، الذي انعقد بدورته الثالثة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.وأوضح ابادي أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة في بغداد تضمن الاتفاق على "التسريع في وتيرة التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الوثائق والمعلومات المكملة للمضي بالملفات القضائية قدما في كلا البلدين، ومن أجل التحقق من تحقيق العدالة فيما يخص هذه الجريمة".وكذلك تضمن البيان المشترك بحسب ابادي على "اتخاذ كافة جميع التدابير اللازمة من قبل الجانبين حول ملاحقة ومقاضاة ومعاقبة جميع الضالعين في إصدار الأمر أو تخطيط أو تنفيذ هذا العمل الإجرامي".وكشف ابادي، أنه من المتوقع تسليم النيابة العامة في طهران بنهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/ آذار 2022) مذكرة الاتهام ذات الصلة للنظر في الجرائم والتهم الموجهة إلى جميع المتورطين في هذه الجريمة، "أيّا كانت مستوياتهم"، بحسب تأكيد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران.
العراق
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104457/33/1044573393_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_93807ae9d262c408b075f95ce1d4e471.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, أخبار إيران

العراق يسلم إيران "وثائق مطلوبة" في اغتيال قاسم سليماني.. وتحرك جديد الشهر المقبل

07:38 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYEصور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد
صور قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، في العاصمة العراقية بغداد - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / AHMAD AL-RUBAYE
تابعنا عبر
قال نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية، في إيران، كاظم غريب أبادي، إن العراق قدم إلى بلاده وثائق كانت مطلوبة من قبل السلطات الإيرانية بشأن "الجريمة الإرهابية" باغتيال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري قاسم سليماني.
وأعلن أبادي، في تصريح له الأربعاء، ختام اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بالتحقيق في اغتيال سليماني ورفاقه، الذي انعقد بدورته الثالثة على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة العراقية بغداد، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إرنا.
وأوضح ابادي أن البيان المشترك الصادر عن اجتماع اللجنة المشتركة في بغداد تضمن الاتفاق على "التسريع في وتيرة التعاون الثنائي، بما في ذلك تبادل الوثائق والمعلومات المكملة للمضي بالملفات القضائية قدما في كلا البلدين، ومن أجل التحقق من تحقيق العدالة فيما يخص هذه الجريمة".
وتضمن البيان "التأكيد على إكمال التحقيقات في إيران والعراق حول الأوجه المختلفة لهذه الجريمة، بهدف إنزال العقوبة العادلة في جميع المتهمين وبأقصر وقت ممكن".
وكذلك تضمن البيان المشترك بحسب ابادي على "اتخاذ كافة جميع التدابير اللازمة من قبل الجانبين حول ملاحقة ومقاضاة ومعاقبة جميع الضالعين في إصدار الأمر أو تخطيط أو تنفيذ هذا العمل الإجرامي".
وكشف ابادي، أنه من المتوقع تسليم النيابة العامة في طهران بنهاية العام الإيراني الحالي (20 مارس/ آذار 2022) مذكرة الاتهام ذات الصلة للنظر في الجرائم والتهم الموجهة إلى جميع المتورطين في هذه الجريمة، "أيّا كانت مستوياتهم"، بحسب تأكيد نائب رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية