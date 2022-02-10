تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الكشف-عن-سيارات-تسلا-المستقبلية-بتقنيات-مذهلة-1058294749.html
الكشف عن سيارات "تسلا" المستقبلية بتقنيات مذهلة
الكشف عن سيارات "تسلا" المستقبلية بتقنيات مذهلة
تم الكشف عن سيارة "سايبركرافت" المذهلة، التي تحول سيارة تسلا المدرعة "سايبرتراك" إلى طوافة "كاتاماران" في غضون دقائق بمفهوم مستقبلي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T10:08+0000
2022-02-10T10:08+0000
أخبار العالم الآن
شركة تسلا
إيلون ماسك
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050343639_0:0:2201:1239_1920x0_80_0_0_e6487cc81cf5cf1f32be56692a321487.jpg
وبحسب ديلي ميل، يأتي نموذج متقدم يُطلق عليه اسم "سايبركات فويلر" أيضا مع القوارب المائية، ما يسمح للمدرعة بتجاوز 40 ميلاً في الساعة، 64 كيلومترًا في الساعة،عن طريق رفع هيكلها من الماء لتحسين الديناميكا المائية.ووفقا للمطورين، من المرجح أن يتم عرض "سايبركرافت" للبيع بالتجزئة بحوالي 22.900 – 32.900 دولار، و "فويلر" مقابل 35.400 – 42.900 دولار، حيث تم عرض سيارة تيسلا ذات المظهر المستقبلي منذ عام 2021 إلى عام 2022، والآن يمتد العرض حتى عام 2023.وفقا للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، فإن تصميم "المدرعة" نفسه تأثر جزئيا بسيارة "Lotus Espirit S1" لعام 1976 من فيلم "The Spy Who Loved Me"، حيث يقود جيمس بوند في الفيلم سيارة متعددة الأضلاع بشكل مشابه في مطاردة محفوفة بالمخاطر عبر سردينيا، قبل أن تهرب من مطارديها بطائرة هليكوبتر بالقيادة من رصيف المراكب الصغيرة وتحويلها إلى غواصة.وكان الملياردير ماسك قد اشترى "ويت نيلي"، الغواصة المخصصة التي مثلت السيارة الخيالية تحت الماء، مقابل 550 ألف جنيه إسترليني في عام 2013، قائلاً في ذلك الوقت إنه ينوي تحويلها إلى غواصة سيارة وظيفية.وفقا لمصمم "سايبركرافت" أنتوني دايموند، من شركة TSWLM للمركبات الكهربائية، فإن القدرة على أخذ "سايبرتراك" إلى الماء "ستحيي شغف ماسك بسيارة بوند الشهيرة"، مضيفا: "نعتقد أنه مع وجود أكثر من 1.3 مليون حجز على "سايبرتراك"، فإن إمكانات سوق "سايبركرافت" هائلة، وبذلك يمكن تحقيق الهوامش الإجمالية المماثلة لتلك الناتجة عن خطوط سيارات تسلا موديل S وX مجتمعة".وقالت شركة "TSWLM Electric Vehicles Inc"، التي اشتقت اسمها من الأحرف الأولى من فيلم بوند 1977، إنها تقبل الآن رسائل البريد الإلكتروني لإثبات اهتمام السوق و"زيادة احتمال أن تصبح "سايبركرافت"حقيقية".وتسمح مجموعة الملحقات بتدوير مركبة "سايبرتراك"، مع طوافات منخفضة ومحركات كهربائية خارجية، ما يمنحها سرعة 25 ميلا في الساعة على الماء، أو 40 ميلا في الساعة.وكانت شركة "تسلا" الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية قد عرضت في عام 2019 في ولاية كاليفورنيا، تفاصيل سيارة كهربائية حديثة أطلق عليها اسم "سايبرتراك"، والتي تشبه إلى حد كبير سيارات أفلام الخيال العلمي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1050343639_0:0:2201:1651_1920x0_80_0_0_37e5d6db077466c771331af5436fed29.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار العالم الآن, شركة تسلا, إيلون ماسك

الكشف عن سيارات "تسلا" المستقبلية بتقنيات مذهلة

10:08 GMT 10.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermidالملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية
الملياردير البريطاني، إيلون ماسك، رئيس شركة تسلا للسيارات الكهربائية - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Brendan McDermid
تابعنا عبر
تم الكشف عن سيارة "سايبركرافت" المذهلة، التي تحول سيارة تسلا المدرعة "سايبرتراك" إلى طوافة "كاتاماران" في غضون دقائق بمفهوم مستقبلي.
وبحسب ديلي ميل، يأتي نموذج متقدم يُطلق عليه اسم "سايبركات فويلر" أيضا مع القوارب المائية، ما يسمح للمدرعة بتجاوز 40 ميلاً في الساعة، 64 كيلومترًا في الساعة،عن طريق رفع هيكلها من الماء لتحسين الديناميكا المائية.
ووفقا للمطورين، من المرجح أن يتم عرض "سايبركرافت" للبيع بالتجزئة بحوالي 22.900 – 32.900 دولار، و "فويلر" مقابل 35.400 – 42.900 دولار، حيث تم عرض سيارة تيسلا ذات المظهر المستقبلي منذ عام 2021 إلى عام 2022، والآن يمتد العرض حتى عام 2023.
وفقا للرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التي يملكها رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، فإن تصميم "المدرعة" نفسه تأثر جزئيا بسيارة "Lotus Espirit S1" لعام 1976 من فيلم "The Spy Who Loved Me"، حيث يقود جيمس بوند في الفيلم سيارة متعددة الأضلاع بشكل مشابه في مطاردة محفوفة بالمخاطر عبر سردينيا، قبل أن تهرب من مطارديها بطائرة هليكوبتر بالقيادة من رصيف المراكب الصغيرة وتحويلها إلى غواصة.
وكان الملياردير ماسك قد اشترى "ويت نيلي"، الغواصة المخصصة التي مثلت السيارة الخيالية تحت الماء، مقابل 550 ألف جنيه إسترليني في عام 2013، قائلاً في ذلك الوقت إنه ينوي تحويلها إلى غواصة سيارة وظيفية.
وفقا لمصمم "سايبركرافت" أنتوني دايموند، من شركة TSWLM للمركبات الكهربائية، فإن القدرة على أخذ "سايبرتراك" إلى الماء "ستحيي شغف ماسك بسيارة بوند الشهيرة"، مضيفا: "نعتقد أنه مع وجود أكثر من 1.3 مليون حجز على "سايبرتراك"، فإن إمكانات سوق "سايبركرافت" هائلة، وبذلك يمكن تحقيق الهوامش الإجمالية المماثلة لتلك الناتجة عن خطوط سيارات تسلا موديل S وX مجتمعة".
وقالت شركة "TSWLM Electric Vehicles Inc"، التي اشتقت اسمها من الأحرف الأولى من فيلم بوند 1977، إنها تقبل الآن رسائل البريد الإلكتروني لإثبات اهتمام السوق و"زيادة احتمال أن تصبح "سايبركرافت"حقيقية".
وتسمح مجموعة الملحقات بتدوير مركبة "سايبرتراك"، مع طوافات منخفضة ومحركات كهربائية خارجية، ما يمنحها سرعة 25 ميلا في الساعة على الماء، أو 40 ميلا في الساعة.
وكانت شركة "تسلا" الرائدة في تصنيع السيارات الكهربائية الأمريكية قد عرضت في عام 2019 في ولاية كاليفورنيا، تفاصيل سيارة كهربائية حديثة أطلق عليها اسم "سايبرتراك"، والتي تشبه إلى حد كبير سيارات أفلام الخيال العلمي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала