المراكز الإفريقية: تصنيع اللقاحات في القارة مستمر على المدى الطويل

ونقلت رويترز عن نكينغاسونغ قوله إن الجهود الجارية في القارة الآن كجزء من الشراكة الإفريقية لتصنيع اللقاحات تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى وجود نحو 10 دول منخرطة الآن في عملية تصنيع اللقاحات أو تخطط للقيام بذلك.وأضاف نكينغاسونغ إن الدول الرئيسية المشاركة كانت جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا والجزائر والمغرب، مشددا على ضرورة إيجاد حل طويل الأجل للتلقيح في إفريقيا، في ظل الالتزام بتحصين الأفارقة كل ستة أشهر تقريبا من هذا الفيروس.وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة أوضحت فيه أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".
قال جون نكينغاسونغ، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم الخميس، إن جهود إفريقيا لبناء القدرة على تصنيع لقاحات ضد كوفيد -19 ليست مصممة لتلبية احتياجات هذا العام لكنها ستستمر على المدى الطويل.
ونقلت رويترز عن نكينغاسونغ قوله إن الجهود الجارية في القارة الآن كجزء من الشراكة الإفريقية لتصنيع اللقاحات تسير بشكل جيد للغاية، مشيرا إلى وجود نحو 10 دول منخرطة الآن في عملية تصنيع اللقاحات أو تخطط للقيام بذلك.
وأضاف نكينغاسونغ إن الدول الرئيسية المشاركة كانت جنوب إفريقيا والسنغال ورواندا والجزائر والمغرب، مشددا على ضرورة إيجاد حل طويل الأجل للتلقيح في إفريقيا، في ظل الالتزام بتحصين الأفارقة كل ستة أشهر تقريبا من هذا الفيروس.
وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، حاجتها إلى 16 مليار دولار لدعم الدول منخفضة الدخل في مواجهة فيروس كورونا.
جاء ذلك في بيان أصدرته المنظمة أوضحت فيه أن "المبلغ يمثل فجوة في ميزانية دعم تلك الدول باللقاحات والاختبارات والأدوية"، مشيرة إلى أن المبلغ المطلوب سيستخدم لتوفير 600 مليون جرعة من اللقاحات وشراء 700 مليون اختبار وعلاج 120 مليون مريض، بحسب وكالة أنباء "قنا".
من جانبه، صرح السيد تيدروس أدهانوم، مدير منظمة الصحة العالمية، بأن "العلم منحنا الأدوات اللازمة لمواجهة (كوفيد - 19) وإذا تحقق التضامن العالمي على تقاسم تلك الأدوات، سنتمكن من القضاء على المرض من خلال خطة طوارئ صحية عالمية هذا العام".