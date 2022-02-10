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https://arabic.sputniknews.com/20220210/الموت-يفجع-فنانة-مصرية-شهيرة-1058323482.html
الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة
الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة
أعلنت الفنانة المصرية، رحاب عرفة، اليوم الخميس، وفاة والدها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:58+0000
2022-02-10T13:58+0000
2022-02-10T13:58+0000
أخبار الفنانين في مصر
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وكتبت رحاب عرفة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "لقنته الشهادة، ضهري اتكسر أبويا مات، إنا لله وإنا إليه راجعون".وأضافت عرفة: "لو ليا خاطر عند حد يكثف الدعاء لأبويا، محمود ابن فاطمة، الحنين الكريم الطيب، قلبي وسندي".وتابع الفنانة رحاب عرفة: "والنبي افتكروه في صلاتكم ودعائكم".يشار إلى أن رحاب عرفة، كانت قد شاركت في مسلسل "إلا أنا"، ضمن حكايات "حكايتي مع الزمن"، والذي يتناول قصصا مستوحاة من الحياة، كل قصة تقدم في 10 حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
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أخبار الفنانين في مصر
الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة تابعنا عبر
أعلنت الفنانة المصرية، رحاب عرفة، اليوم الخميس، وفاة والدها.
وكتبت رحاب عرفة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "لقنته الشهادة، ضهري اتكسر أبويا مات، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضافت عرفة: "لو ليا خاطر عند حد يكثف الدعاء لأبويا، محمود ابن فاطمة، الحنين الكريم الطيب، قلبي وسندي".
وتابع الفنانة رحاب عرفة: "والنبي افتكروه في صلاتكم ودعائكم".
يشار إلى أن رحاب عرفة، كانت قد شاركت في
مسلسل "إلا أنا"
، ضمن حكايات "حكايتي مع الزمن"، والذي يتناول قصصا مستوحاة من الحياة، كل قصة تقدم في 10 حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.