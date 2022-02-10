تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الموت-يفجع-فنانة-مصرية-شهيرة-1058323482.html
الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة
الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة
أعلنت الفنانة المصرية، رحاب عرفة، اليوم الخميس، وفاة والدها. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T13:58+0000
2022-02-10T13:58+0000
أخبار الفنانين في مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/78/1043187804_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_df1aa8b3dec1f30f341d2ee69151b3ea.jpg
وكتبت رحاب عرفة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "لقنته الشهادة، ضهري اتكسر أبويا مات، إنا لله وإنا إليه راجعون".وأضافت عرفة: "لو ليا خاطر عند حد يكثف الدعاء لأبويا، محمود ابن فاطمة، الحنين الكريم الطيب، قلبي وسندي".وتابع الفنانة رحاب عرفة: "والنبي افتكروه في صلاتكم ودعائكم".يشار إلى أن رحاب عرفة، كانت قد شاركت في مسلسل "إلا أنا"، ضمن حكايات "حكايتي مع الزمن"، والذي يتناول قصصا مستوحاة من الحياة، كل قصة تقدم في 10 حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104318/78/1043187804_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_eafa6f553aaf32927620169926c19396.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الفنانين في مصر

الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة

13:58 GMT 10.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHEDجنازة في مصر
جنازة في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© AFP 2021 / MOHAMED EL-SHAHED
تابعنا عبر
أعلنت الفنانة المصرية، رحاب عرفة، اليوم الخميس، وفاة والدها.
وكتبت رحاب عرفة، عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "لقنته الشهادة، ضهري اتكسر أبويا مات، إنا لله وإنا إليه راجعون".
وأضافت عرفة: "لو ليا خاطر عند حد يكثف الدعاء لأبويا، محمود ابن فاطمة، الحنين الكريم الطيب، قلبي وسندي".
وتابع الفنانة رحاب عرفة: "والنبي افتكروه في صلاتكم ودعائكم".
يشار إلى أن رحاب عرفة، كانت قد شاركت في مسلسل "إلا أنا"، ضمن حكايات "حكايتي مع الزمن"، والذي يتناول قصصا مستوحاة من الحياة، كل قصة تقدم في 10 حلقات تناقش قضايا تهم المجتمع بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала