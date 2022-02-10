https://arabic.sputniknews.com/20220210/باريس-وبروكسل-تحظران-احتجاجات-سائقي-الشاحنات-بعد-تداعياتها-في-كندا-1058332227.html

باريس وبروكسل تحظران احتجاجات سائقي الشاحنات بعد تداعياتها في كندا

باريس وبروكسل تحظران احتجاجات سائقي الشاحنات بعد تداعياتها في كندا

حظرت باريس وبروكسل احتجاجات سائقي الشاحنات وسائقي السيارات الذين يتظاهرون ضد قيود كورونا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T16:58+0000

2022-02-10T16:58+0000

2022-02-10T16:58+0000

فيروس كورونا

الشاحنات

أخبار فرنسا

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وحسب رويترز أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، إيقاف مسيرة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم "قافلة الحرية" أمام حدود المدينة.وأكدت السلطات أن أي شخص ينتهك حظر الوصول يواجه خطر السجن لمدة عامين والغرامة 4500 يورو وسحب رخصة القيادة.تأتي تلك التحركات بعدما ساهم سائقو الشاحنات في كندا بموجة من التداعيات الاقتصادية بتظاهرهم في العاصمة أوتاوا لمدة أسبوعين، وهو ما حدا بالسلطات في واشنطن وأوتاوا للتنبيه على شركات السيارات بتخفيض إنتاجها.وقالت محافظة باريس إنه من أجل عدم تعريض النظام العام للخطر، سيتم منع السائقين المحتجين من الوصول من الجمعة إلى الاثنين.ومن المتوقع أن تصل قافلة الاحتجاج إلى بروكسل يوم الاثنين، حيث قالت إدارة منطقة بروكسل إن مظاهرات الشاحنات ستمنع بمرسوم.وكانت احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين قد عرقلت حركة المرور على جسر مركزي على الحدود الأمريكية يؤدي إلى مدينة السيارات في ديترويت.وهناك اختناقات في التسليم تؤثر بالفعل على الإنتاج في تويوتا وفورد، وهو ما جعل الشركتين تعلنان عن إلغاء نوبتين في الإنتاج في مصنع لانسينغ بولاية ميشيغان نتيجة لاحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا.وقالت نشرة للوزارة للسلطات الأمريكية إن القافلة من المتوقع أن تبدأ في كاليفورنيا في منتصف فبراير وتصل إلى واشنطن في منتصف مارس، وهناك أيضًا نسخ طبق الأصل من المسيرات في كندا في أستراليا ونيوزيلندا.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/احتجاج-سائقي-الشاحنات-في-كندا-يجبر-تويوتا-وفورد-على-وقف-بعض-الإنتاج-1058298327.html

https://arabic.sputniknews.com/20160517/1018808941.html

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فيروس كورونا, الشاحنات, أخبار فرنسا