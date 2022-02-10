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https://arabic.sputniknews.com/20220210/باريس-وبروكسل-تحظران-احتجاجات-سائقي-الشاحنات-بعد-تداعياتها-في-كندا-1058332227.html
باريس وبروكسل تحظران احتجاجات سائقي الشاحنات بعد تداعياتها في كندا
باريس وبروكسل تحظران احتجاجات سائقي الشاحنات بعد تداعياتها في كندا
حظرت باريس وبروكسل احتجاجات سائقي الشاحنات وسائقي السيارات الذين يتظاهرون ضد قيود كورونا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:58+0000
2022-02-10T16:58+0000
فيروس كورونا
الشاحنات
أخبار فرنسا
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وحسب رويترز أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، إيقاف مسيرة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم "قافلة الحرية" أمام حدود المدينة.وأكدت السلطات أن أي شخص ينتهك حظر الوصول يواجه خطر السجن لمدة عامين والغرامة 4500 يورو وسحب رخصة القيادة.تأتي تلك التحركات بعدما ساهم سائقو الشاحنات في كندا بموجة من التداعيات الاقتصادية بتظاهرهم في العاصمة أوتاوا لمدة أسبوعين، وهو ما حدا بالسلطات في واشنطن وأوتاوا للتنبيه على شركات السيارات بتخفيض إنتاجها.وقالت محافظة باريس إنه من أجل عدم تعريض النظام العام للخطر، سيتم منع السائقين المحتجين من الوصول من الجمعة إلى الاثنين.ومن المتوقع أن تصل قافلة الاحتجاج إلى بروكسل يوم الاثنين، حيث قالت إدارة منطقة بروكسل إن مظاهرات الشاحنات ستمنع بمرسوم.وكانت احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين قد عرقلت حركة المرور على جسر مركزي على الحدود الأمريكية يؤدي إلى مدينة السيارات في ديترويت.وهناك اختناقات في التسليم تؤثر بالفعل على الإنتاج في تويوتا وفورد، وهو ما جعل الشركتين تعلنان عن إلغاء نوبتين في الإنتاج في مصنع لانسينغ بولاية ميشيغان نتيجة لاحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا.وقالت نشرة للوزارة للسلطات الأمريكية إن القافلة من المتوقع أن تبدأ في كاليفورنيا في منتصف فبراير وتصل إلى واشنطن في منتصف مارس، وهناك أيضًا نسخ طبق الأصل من المسيرات في كندا في أستراليا ونيوزيلندا.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/احتجاج-سائقي-الشاحنات-في-كندا-يجبر-تويوتا-وفورد-على-وقف-بعض-الإنتاج-1058298327.html
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فيروس كورونا, الشاحنات, أخبار فرنسا

باريس وبروكسل تحظران احتجاجات سائقي الشاحنات بعد تداعياتها في كندا

16:58 GMT 10.02.2022
© REUTERS / Pascal Rossignolمتظاهر يرتدي زي "تمثال الحرية" يشارك في احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في باريس، فرنسا، 17 يوليو 2021
متظاهر يرتدي زي تمثال الحرية يشارك في احتجاجات ضد الإجراءات الجديدة التي أعلنها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشي فيروس كورونا (كوفيد -19) في باريس، فرنسا، 17 يوليو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / Pascal Rossignol
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حظرت باريس وبروكسل احتجاجات سائقي الشاحنات وسائقي السيارات الذين يتظاهرون ضد قيود كورونا.
وحسب رويترز أعلنت الشرطة في العاصمة الفرنسية، اليوم الخميس، إيقاف مسيرة الاحتجاج التي أطلق عليها اسم "قافلة الحرية" أمام حدود المدينة.
فورد موستانج GT500 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
احتجاج سائقي الشاحنات في كندا يجبر "تويوتا" و"فورد" على وقف بعض الإنتاج
11:10 GMT
وأكدت السلطات أن أي شخص ينتهك حظر الوصول يواجه خطر السجن لمدة عامين والغرامة 4500 يورو وسحب رخصة القيادة.

في الوقت نفسه أعلنت السلطات في العاصمة البلجيكية بروكسل أن الشرطة ستسيطر على الطرق المؤدية إلى المدينة، حيث يريد السائقون التجمع في مقر الاتحاد الأوروبي هناك، للتظاهر من أجل رفع قيود كورونا.

تأتي تلك التحركات بعدما ساهم سائقو الشاحنات في كندا بموجة من التداعيات الاقتصادية بتظاهرهم في العاصمة أوتاوا لمدة أسبوعين، وهو ما حدا بالسلطات في واشنطن وأوتاوا للتنبيه على شركات السيارات بتخفيض إنتاجها.
وبدأ السائقون الأوائل في جنوب فرنسا يوم الأربعاء، ومن المقرر أن يتبعهم آخرون من مدن مختلفة في فرنسا اليوم الخميس.
وقالت محافظة باريس إنه من أجل عدم تعريض النظام العام للخطر، سيتم منع السائقين المحتجين من الوصول من الجمعة إلى الاثنين.
ومن المتوقع أن تصل قافلة الاحتجاج إلى بروكسل يوم الاثنين، حيث قالت إدارة منطقة بروكسل إن مظاهرات الشاحنات ستمنع بمرسوم.
مظاهرات في فرنسا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.05.2016
فرنسا: سائقو شاحنات يغلقون طرقا في احتجاجات جديدة على قانون العمل
17 مايو 2016, 20:20 GMT
وكانت احتجاجات سائقي الشاحنات الكنديين قد عرقلت حركة المرور على جسر مركزي على الحدود الأمريكية يؤدي إلى مدينة السيارات في ديترويت.
وهناك اختناقات في التسليم تؤثر بالفعل على الإنتاج في تويوتا وفورد، وهو ما جعل الشركتين تعلنان عن إلغاء نوبتين في الإنتاج في مصنع لانسينغ بولاية ميشيغان نتيجة لاحتجاجات سائقي الشاحنات في كندا.
يشار إلى أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية كانت قد أعلنت أنه سيتم التخطيط لاحتجاجات من قبل سائقي الشاحنات ضد لوائح التطعيم في العديد من المناطق الحضرية.
وقالت نشرة للوزارة للسلطات الأمريكية إن القافلة من المتوقع أن تبدأ في كاليفورنيا في منتصف فبراير وتصل إلى واشنطن في منتصف مارس، وهناك أيضًا نسخ طبق الأصل من المسيرات في كندا في أستراليا ونيوزيلندا.
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