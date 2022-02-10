باشاغا يتعهد بضمان إجراء الانتخابات الليبية خلال 14 شهرا

القاهرة- سبوتنيك. جاء ذلك في مقال رأي نشره بصحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم الخميس.وقال رئيس الحكومة المكلف: "سأضمن إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها 14 شهرًا كما هو معلن في خارطة الطريق التي تبناها البرلمان الليبي".وأكد أن "إجراء انتخابات آمنة وشاملة سيكون أهم أهدافي كرئيس للحكومة الليبية".وأضاف باشاغا أن "المصالحة بين أبناء أمتنا ضرورية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية مسؤولة أمام جميع من تخدمهم".وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على اختيار فتحي باشا آغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأكد أن "إجراء انتخابات آمنة وشاملة سيكون أهم أهدافي كرئيس للحكومة الليبية".
وأضاف باشاغا أن "المصالحة بين أبناء أمتنا ضرورية لضمان نجاح العملية الانتخابية وتشكيل حكومة مستقبلية مسؤولة أمام جميع من تخدمهم".
وفي وقت سابق اليوم، صوت مجلس النواب الليبي، بالإجماع على اختيار فتحي باشا آغا، رئيسا للحكومة الجديدة خلفا لعبد الحميد الدبيبة.
وتسود حالة من الغموض في ليبيا حول مصير العملية السياسية في البلاد؛ إذ كان من المفترض أن تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يوم 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، غير أن المفوضية العليا للانتخابات اقترحت تأجيلها، بعد تعذر إقامتها في موعدها المحدد؛ وسط خلافات سياسية وقانونية.
وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، فيما يأمل الليبيون أن تنهي تلك الانتخابات نزاعا عانى منه لسنوات بلدهم الغني بالنفط.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي، عموماً.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.