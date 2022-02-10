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https://arabic.sputniknews.com/20220210/بايدن-يطالب-الأمريكيين-بمغادرة-أوكرانيا-فورا-ويقول-إن-إرسال-قوات-إخلاء-سيكون-بمثابة-حرب-عالمية-1058341017.html
بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية
بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية
حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة من اليوم الخميس، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T22:57+0000
2022-02-10T23:16+0000
جو بايدن
أخبار أوكرانيا
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وقال بايدن مطالبا رعاياه في أوكرانيا بالمغادرة فورا، إن "إرسال قوات أمريكية للإخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية، إنه ليس شيء مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابي. نحن نتعامل مع إحدى أكبر جيوش العالم (في إشارة للجيش الروسي). الوضع مختلف تماما".وأضاف الرئيس الأمريكي، إن "بوتين (الرئيس الروسي) لن يفعل أي شيء قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين الأمريكيين". مشيرا إلى أن الأمور من الممكن تتفاقم وتصبح جنونية بشكل سريع في أوكرانيا.يأتي ذلك بعد وقت قصير من حثِّ الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب "التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي (مزعوم)" ضد أوكرانيا.ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الخارجية-الأمريكية-تطلب-من-رعاياها-مغادرة-أوكرانيا-على-الفور-1058340811.html
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جو بايدن, أخبار أوكرانيا

بايدن يطالب الأمريكيين بمغادرة أوكرانيا فورا ويقول إن إرسال قوات إخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية

22:57 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 23:16 GMT 10.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في ساعة متأخرة من اليوم الخميس، الرعايا الأمريكيين المتواجدين في أوكرانيا من البقاء.
وقال بايدن مطالبا رعاياه في أوكرانيا بالمغادرة فورا، إن "إرسال قوات أمريكية للإخلاء سيكون بمثابة حرب عالمية، إنه ليس شيء مماثل للتعامل مع تنظيم إرهابي. نحن نتعامل مع إحدى أكبر جيوش العالم (في إشارة للجيش الروسي). الوضع مختلف تماما".
وأضاف الرئيس الأمريكي، إن "بوتين (الرئيس الروسي) لن يفعل أي شيء قد يكون له تأثير سلبي على المواطنين الأمريكيين". مشيرا إلى أن الأمور من الممكن تتفاقم وتصبح جنونية بشكل سريع في أوكرانيا.
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الخارجية الأمريكية تطلب من رعاياها مغادرة أوكرانيا على الفور
22:23 GMT
يأتي ذلك بعد وقت قصير من حثِّ الخارجية الأمريكية رعاياها في أوكرانيا على المغادرة على الفور، بسبب "التهديدات المتزايدة بعمل عسكري روسي (مزعوم)" ضد أوكرانيا.
ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.
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