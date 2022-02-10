https://arabic.sputniknews.com/20220210/بدء-وصول-وحدات-عسكرية-بريطانية-إضافية-إلى-بولندا-1058305268.html

بدء وصول وحدات عسكرية بريطانية إضافية إلى بولندا

بدء وصول وحدات عسكرية بريطانية إضافية إلى بولندا

قال وزير الدفاع البولندي ماريوس بلاشتشاك، اليوم الخميس، إن قوات بريطانية إضافية بدأت في الوصول إلى بولندا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T12:25+0000

2022-02-10T12:25+0000

2022-02-10T12:25+0000

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101696/25/1016962519_0:69:1001:632_1920x0_80_0_0_57e0d1a0cb9fbe5f5bddf54876b8e536.jpg

سبوتنيك. يأتي ذلك في أعقاب تصريحات وزير الدفاع البريطاني بن والاس، يوم الإثنين الماضي، قال فيها إن بلاده سترسل 350 جنديا إضافيا إلى بولندا، ليضافوا إلى 100 مهندس عسكري بريطاني تم نشرهم العام الماضي خلال أزمة المهاجرين على الحدود البولندية البيلاروسية.وأوضح وزير الدفاع البولندي بلاشتشاك للصحفيين: "جنود المملكة المتحدة يصلون الآن، اتفقنا على أن 350 جنديا من مشاة البحرية البريطانية سيعززون دفاع بولندا والجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي".يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرغ، صرح، اليوم الخميس، بأن الحلف يدرس نشر مجموعات قتالية في رومانيا.وجاءت تصريحات ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، قال خلاله "نحن ندرس الآن إمكانية تواجد طويل الأمد في جنوب شرق أوروبا للحلف، ولدينا مجموعات قتالية في دول البلطيق وبولندا كما ندرس إمكانية نشر مجموعات مماثلة في منطقة البحر الأسود في رومانيا تحديدا".وأضاف ستولتنبرغ أن الجيش الأوكراني اليوم أفضل استعدادًا بكثير مما كان عليه في عام 2014. مشيرا إلى أن القوات الأوكرانية باتت أفضل تجهيزاً وتدريباً وإدارة".وبحسب ستولتنبرغ ، فإن "بريطانيا وأعضاء آخرون في الحلف يدعمون قوات الدفاع الأوكرانية حتى يتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم، وهذا حق لكل أمة".في سياق متصل، كشف مدير الاستخبارات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، اليوم الخميس، أن روسيا لا تضمر أي خطط عدائية تجاه أوكرانيا، مشيرا إلى أن التقارير في هذا الشأن تضليل من الغرب.ورفضت روسيا أكثر من مرة الاتهامات الغربية بشأن التحضيرات "لهجوم عسكري" على أوكرانيا، واعتبرت تلك الاتهامات ذريعة لنشر البنية التحتية العسكرية للناتو قرب الحدود الروسية.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن