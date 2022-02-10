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بريطانيا تسجل أعلى نسبة حوادث في معاداة السامية لعام 2021
بريطانيا تسجل أعلى نسبة حوادث في معاداة السامية لعام 2021
سجلت بريطانيا إجمالي 2255 حادثة معاداة للسامية خلال عام 2021، وذلك بزيادة تقدر بـ 34% عن العام السابق، الذي شهد 1684 حادثة فقط من هذا النوع. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T12:01+0000
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سبوتنيك. وقالت مؤسسة (CST) الخيرية اليهودية، إن عام 2021 شهد أعلى معدل سنوي لحوادث معاداة السامية تم تسجيله على الإطلاق في البلاد.وبحسب المؤسسة، فإن أحداث العام الماضي كانت مدفوعة بالزيادة الكبيرة في معاداة اليهود التي تم رصدها أثناء وبعد تصاعد العنف في إسرائيل وغزة.وتشمل الإحصائيات 176 حادثة عنف معادية للسامية، بما في ذلك ثلاث حوادث صنفت على أنها متطرفة لأنها تنطوي على أذى جسدي خطير أو تهديد للحياة، و 82 حالة إتلاف ممتلكات يهودية أو إلحاق الضرر بها.وشهدت مدارس المملكة المتحدة أيضًا زيادة ملحوظة في جرائم الكراهية ضد اليهود، حيث تم الإبلاغ عن 182 حادثة شملت طلابا ومعلمين في عام 2021، كما تم الإبلاغ عن 128 حادثة أخرى مرتبطة بالجامعات العام الماضي، حيث قالت المؤسسة الخيرية إن هذا كان أعلى رقم شوهد في عام واحد منذ أن بدأت في تسجيل الحوادث في عام 1984.
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بريطانيا تسجل أعلى نسبة حوادث في معاداة السامية لعام 2021

12:01 GMT 10.02.2022
© REUTERS / David 'Dee' Delgadoمشاركة اليهود الأرثذوكس في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في القدس و غزة في نيويورك، الولايات المتحدة 12 مايو 2021
مشاركة اليهود الأرثذوكس في مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في القدس و غزة في نيويورك، الولايات المتحدة 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / David 'Dee' Delgado
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سجلت بريطانيا إجمالي 2255 حادثة معاداة للسامية خلال عام 2021، وذلك بزيادة تقدر بـ 34% عن العام السابق، الذي شهد 1684 حادثة فقط من هذا النوع.
سبوتنيك. وقالت مؤسسة (CST) الخيرية اليهودية، إن عام 2021 شهد أعلى معدل سنوي لحوادث معاداة السامية تم تسجيله على الإطلاق في البلاد.
وبحسب المؤسسة، فإن أحداث العام الماضي كانت مدفوعة بالزيادة الكبيرة في معاداة اليهود التي تم رصدها أثناء وبعد تصاعد العنف في إسرائيل وغزة.

من جانبه، قال مارك جاردنر الرئيس التنفيذي للجنة العلم والتكنولوجيا بالمؤسسة إن "هذه المستويات القياسية من العنصرية المعادية لليهود، التي أبلغت عنها جاليتنا اليهودية إلى لجنة العلم والتكنولوجيا والشرطة، تظهر مدى قسوة العام الماضي على اليهود في جميع أنحاء بريطانيا".

وتشمل الإحصائيات 176 حادثة عنف معادية للسامية، بما في ذلك ثلاث حوادث صنفت على أنها متطرفة لأنها تنطوي على أذى جسدي خطير أو تهديد للحياة، و 82 حالة إتلاف ممتلكات يهودية أو إلحاق الضرر بها.
وشهدت مدارس المملكة المتحدة أيضًا زيادة ملحوظة في جرائم الكراهية ضد اليهود، حيث تم الإبلاغ عن 182 حادثة شملت طلابا ومعلمين في عام 2021، كما تم الإبلاغ عن 128 حادثة أخرى مرتبطة بالجامعات العام الماضي، حيث قالت المؤسسة الخيرية إن هذا كان أعلى رقم شوهد في عام واحد منذ أن بدأت في تسجيل الحوادث في عام 1984.
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