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https://arabic.sputniknews.com/20220210/بريطانيا-سنضع-ألف-عسكري-في-حالة-تأهب-إذا-ما-نشبت-أزمة-إنسانية-في-شرق-أوروبا-1058280207.html
بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا
بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا
أعلن "داوننغ ستريت" في بيان، أن المملكة المتحدة ستضع 1000 عسكري إضافي في حالة تأهب في حال نشوء "أزمة إنسانية" في شرق أوروبا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T04:06+0000
2022-02-10T04:07+0000
بريطانيا
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لندن - سبوتنيك. وجاء في البيان إن "رئيس الوزراء أعلن أن 1000 عسكري بريطاني آخر سيتم وضعهم في حالة التأهب لدعم الناتو والحلفاء في حال أزمة إنسانية".وأضاف البيان أن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبا "سيساعدون بولندا ودولا أخرى في أوروبا الشرقية للتصدي لعواقب أي عدوان روسي.وأشار إلى أن نشاط العسكريين البريطانيين سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.وكانت بريطانيا قد أرسلت 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-التدريبات-البيلاروسية-الروسية-المشتركة-عزيمة-الاتحاد-2022-1058280089.html
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بريطانيا

بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا

04:06 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 04:07 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Сергей Аверин / الذهاب إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022
جندي من القوات المسلحة الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية يقف في خندق على خط التماس مع القوات المسلحة الأوكرانية في قرية سلافيانوسربسك في منطقة لوغانسك، شرق أوكرانيا 25 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
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أعلن "داوننغ ستريت" في بيان، أن المملكة المتحدة ستضع 1000 عسكري إضافي في حالة تأهب في حال نشوء "أزمة إنسانية" في شرق أوروبا.
لندن - سبوتنيك. وجاء في البيان إن "رئيس الوزراء أعلن أن 1000 عسكري بريطاني آخر سيتم وضعهم في حالة التأهب لدعم الناتو والحلفاء في حال أزمة إنسانية".
سيرغي شويغو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
الدفاع الروسية تعلن إطلاق التدريبات البيلاروسية-الروسية المشتركة "عزيمة الاتحاد-2022"
02:54 GMT
وأضاف البيان أن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبا "سيساعدون بولندا ودولا أخرى في أوروبا الشرقية للتصدي لعواقب أي عدوان روسي.
وأشار إلى أن نشاط العسكريين البريطانيين سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.
وكانت بريطانيا قد أرسلت 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو.
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