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https://arabic.sputniknews.com/20220210/بريطانيا-سنضع-ألف-عسكري-في-حالة-تأهب-إذا-ما-نشبت-أزمة-إنسانية-في-شرق-أوروبا-1058280207.html
بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا
بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا
أعلن "داوننغ ستريت" في بيان، أن المملكة المتحدة ستضع 1000 عسكري إضافي في حالة تأهب في حال نشوء "أزمة إنسانية" في شرق أوروبا. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T04:06+0000
2022-02-10T04:06+0000
2022-02-10T04:07+0000
بريطانيا
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لندن - سبوتنيك. وجاء في البيان إن "رئيس الوزراء أعلن أن 1000 عسكري بريطاني آخر سيتم وضعهم في حالة التأهب لدعم الناتو والحلفاء في حال أزمة إنسانية".وأضاف البيان أن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبا "سيساعدون بولندا ودولا أخرى في أوروبا الشرقية للتصدي لعواقب أي عدوان روسي.وأشار إلى أن نشاط العسكريين البريطانيين سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.وكانت بريطانيا قد أرسلت 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو.
https://arabic.sputniknews.com/20220210/الدفاع-الروسية-تعلن-إطلاق-التدريبات-البيلاروسية-الروسية-المشتركة-عزيمة-الاتحاد-2022-1058280089.html
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بريطانيا: سنضع ألف عسكري في حالة تأهب إذا ما نشبت أزمة إنسانية في شرق أوروبا 04:06 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 04:07 GMT 10.02.2022) تابعنا عبر
أعلن "داوننغ ستريت" في بيان، أن المملكة المتحدة ستضع 1000 عسكري إضافي في حالة تأهب في حال نشوء "أزمة إنسانية" في شرق أوروبا.
لندن -
سبوتنيك
. وجاء في البيان إن "رئيس الوزراء أعلن أن 1000 عسكري بريطاني آخر سيتم وضعهم في حالة التأهب لدعم الناتو والحلفاء في حال أزمة إنسانية".
وأضاف البيان أن عناصر الكتيبة 45 للمهام الخاصة التي تم نشرها في بولندا، والقوات التي ستصل إستونيا قريبا "سيساعدون بولندا ودولا أخرى في أوروبا الشرقية للتصدي لعواقب أي عدوان روسي.
وأشار إلى أن نشاط
العسكريين البريطانيين
سيشمل التدريب وإجراء تدريبات مشتركة ودعم التخطيط لحالات طارئة.
وكانت بريطانيا قد أرسلت 350 عسكريا إلى بولندا لتعزيز القوة البريطانية الموجودة هناك ضمن قوات الناتو.