تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
مصر تعرب عن ثقتها في الحكومة الليبية الجديدة بقيادة فتحي باشاغا
https://arabic.sputniknews.com/20220210/بوتين-يوضح-ماذا-كان-يقصد-بعبارة-صبرا-جميلتي-عندما-كان-يتحدث-عن-أوكرانيا-1058335653.html
بوتين يوضح ماذا قصد بعبارة "صبرا جميلتي" عندما تحدث عن أوكرانيا
بوتين يوضح ماذا قصد بعبارة "صبرا جميلتي" عندما تحدث عن أوكرانيا
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارة "صبرا جميلتي" التي استخدمها عندما كان يتحدث عن أوكرانيا عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T19:08+0000
2022-02-10T19:21+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
فلاديمير بوتين
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408744_0:64:2875:1681_1920x0_80_0_0_f566006e40148f43ac6e99a69253c2ae.jpg
وكان بوتين يقول حينها إن أوكرانيا وقعت اتفاقيات مينسك وأنها ملزمة بتنفيذها، متابعا "أعجبك، لم يعجبك - اصبري يا جميلتي".وردا حول مغزى العبارة وهل كانت موجهة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد بوتين للصحفيين، اليوم الخميس، على أن هذه العبارة ليس لها "بعد شخصي" على الإطلاق.وتابع الرئيس الروسي "إذا تبنت دولة ما التزامات محددة وخاصة تلك المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي وتم اعتمدها بقرار من مجلس الأمن الدولي، فإنه يتعين على الجميع تطبيقها والاتفاق على كيفية تنفيذها".وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد رد على عبارة بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف، مستخدما اللغة الروسية بدلا من الأوكرانية التي كان يتحدث بها وقتها، قائلا "أوكرانيا صبورة جدا".وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408744_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1b256a8e2b87936a563b5bb3962d9e9d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, فلاديمير بوتين, العالم

بوتين يوضح ماذا قصد بعبارة "صبرا جميلتي" عندما تحدث عن أوكرانيا

19:08 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 19:21 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Sergey Guneyevالقائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021
القائد الأعلى، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Sergey Guneyev
تابعنا عبر
أوضح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبارة "صبرا جميلتي" التي استخدمها عندما كان يتحدث عن أوكرانيا عقب اجتماعه مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين الماضي.
وكان بوتين يقول حينها إن أوكرانيا وقعت اتفاقيات مينسك وأنها ملزمة بتنفيذها، متابعا "أعجبك، لم يعجبك - اصبري يا جميلتي".
وردا حول مغزى العبارة وهل كانت موجهة للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أكد بوتين للصحفيين، اليوم الخميس، على أن هذه العبارة ليس لها "بعد شخصي" على الإطلاق.
وأضاف أن "كل ما في الأمر، أنه عندما نسمع من رئيس دولة تعليقات مثل "يعجبني ذلك ولا يعجبني ذاك" بخصوص اتفاقات أساسية حول علاقات بالغة الأهمية بين دول منها أوكرانيا نفسها، يبدو لي أن هذه صيغة غير مناسبة".
وتابع الرئيس الروسي "إذا تبنت دولة ما التزامات محددة وخاصة تلك المنصوص عليها في قواعد القانون الدولي وتم اعتمدها بقرار من مجلس الأمن الدولي، فإنه يتعين على الجميع تطبيقها والاتفاق على كيفية تنفيذها".
وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، قد رد على عبارة بوتين خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في كييف، مستخدما اللغة الروسية بدلا من الأوكرانية التي كان يتحدث بها وقتها، قائلا "أوكرانيا صبورة جدا".
وتأتي هذه التطورات، في وقت تتهم العواصم الغربية وكييف، روسيا بحشد قوات على الحدود مع أوكرانيا، استعدادا لمهاجمتها؛ وهو ما تنفيه موسكو، معتبرة تلك الاتهامات، تأتي في سياق الذرائع، التي تقودها الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، لزيادة الحضور العسكري في أوروبا الشرقية، وتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا، باتجاه الحدود الروسية.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала