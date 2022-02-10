بينيت يبحث مع وزير المالية خطة لمحاربة غلاء المعيشة

وذكر موقع "أي 24 نيوز" أنه بموجب هذه الخطة سيتم رفع الضريبة السلبية 20%، بينما ستخفض ضريبة الجمارك عن منتجات غذائية كاللحوم والأسماك والحنطة والبيض.تخفيض ضرائب الجمارك سيطبق كذلك على مواد استهلاكية كأدوات المطبخ والأثاث ومواد التنظيف والمواد الخام المرتبطة بالصناعة.ومن المقرر أن تتضمن الخطة منح العائلات العاملة التي تدفع ضرائب نقاطا إضافية لكل واحد من الزوجين في عام 2022.وتصل قيمة هذه الميزة في العائلة التي يعمل بها كلا الزوجين 5,352، ويتمتع بهذه الميزة 530 ألف من الآباء من الذين يدفعون الضرائب.وذكر وزير المالية، أنه سيتم زيادة منحة العمل للعمال ذوي الأجور المنخفضة. ويحصل على هذه المنحة 300 ألف من العمال مع زيادة لمرة واحدة بقيمة 20% في عام 2022.وأشار ليبرمان، إلى خطوات تهدف لخفض أسعار الكهرباء، الأمر الذي يساهم في خفض الزيادة في أسعارها إلى 2.4% بدلا من 6%.وفي الإطار ذاته، أعلن وزير المالية عن تشكيل لجنة خاصة لمكافحة التركيز والاحتكار وزيادة المنافسة في قطاع الأغذية.