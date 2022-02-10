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https://arabic.sputniknews.com/20220210/بينيت-يقدم-طلبا-عاجلا-لبايدن-بشأن-إيران-1058302899.html
بينيت يقدم طلبا عاجلا لبايدن بشأن إيران
بينيت يقدم طلبا عاجلا لبايدن بشأن إيران
كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بطلب عاجل من الرئيس الأمريكي، بشأن إيران. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T11:44+0000
2022-02-10T11:44+0000
أخبار العالم الآن
نفتالي بينيت
جو بايدن
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ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن بينيت حث بايدن وطالبه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، يوم الأحد الماضي، على عدم العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وذكر الموقع أن بينيت قد أوضح للرئيس الأمريكي أنه "لن يحدث شئ إن لم يوقع مع الإيرانيين على اتفاق"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو أكبر خلاف وربما الخلاف الرئيس بين الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية.وأشار الموقع العبري إلى أن بينيت لا يرغب في تكرار أخطاء بنيامين نتنياهو، الذي أثار التوتر والقلق في علاقات بلاده مع الجانب الأمريكي، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي إقامة علاقة طيبة بالرئيس جو بايدن.ولفت إلى أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وبينيت كانت دافئة وودودة، والتي استمرت لحوالي 30 دقيقة.وكان مسؤولون أمريكيون قد أوضحوا إن إدارة جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق "جهودا حثيثة" لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
https://arabic.sputniknews.com/20220209/تقارير-أمريكا-تخطط-للتحرك-ضد-إيران-إذا-لم-تتوصلا-إلى-اتفاق-بنهاية-فبراير-1058268947.html
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أخبار العالم الآن, نفتالي بينيت, جو بايدن

بينيت يقدم طلبا عاجلا لبايدن بشأن إيران

11:44 GMT 10.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بطلب عاجل من الرئيس الأمريكي، بشأن إيران.
ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن بينيت حث بايدن وطالبه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، يوم الأحد الماضي، على عدم العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.
وذكر الموقع أن بينيت قد أوضح للرئيس الأمريكي أنه "لن يحدث شئ إن لم يوقع مع الإيرانيين على اتفاق"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو أكبر خلاف وربما الخلاف الرئيس بين الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية.
وأشار الموقع العبري إلى أن بينيت لا يرغب في تكرار أخطاء بنيامين نتنياهو، الذي أثار التوتر والقلق في علاقات بلاده مع الجانب الأمريكي، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي إقامة علاقة طيبة بالرئيس جو بايدن.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يتحدث عن عملية القوات الخاصة الأمريكية في شمال سوريا، البيت الأبيض، واشنطن، 3 فبراير/ شباط 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 09.02.2022
تقارير: أمريكا تخطط للتحرك ضد إيران إذا لم تتوصلا إلى اتفاق بنهاية فبراير
أمس, 15:13 GMT
ولفت إلى أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وبينيت كانت دافئة وودودة، والتي استمرت لحوالي 30 دقيقة.
وكان مسؤولون أمريكيون قد أوضحوا إن إدارة جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق "جهودا حثيثة" لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.
وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.
وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.
وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.
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