https://arabic.sputniknews.com/20220210/بينيت-يقدم-طلبا-عاجلا-لبايدن-بشأن-إيران-1058302899.html

بينيت يقدم طلبا عاجلا لبايدن بشأن إيران

بينيت يقدم طلبا عاجلا لبايدن بشأن إيران

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، النقاب عن تقدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بطلب عاجل من الرئيس الأمريكي، بشأن إيران. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T11:44+0000

2022-02-10T11:44+0000

2022-02-10T11:44+0000

أخبار العالم الآن

نفتالي بينيت

جو بايدن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/07/1055077687_0:0:1288:725_1920x0_80_0_0_fe1919181fc338438fdb93092984567e.jpg

ونقل الموقع الإلكتروني العبري واللا، صباح اليوم الخميس، عن مصدر مطلع أن بينيت حث بايدن وطالبه خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما، يوم الأحد الماضي، على عدم العودة إلى الاتفاق النووي الموقع عام 2015.وذكر الموقع أن بينيت قد أوضح للرئيس الأمريكي أنه "لن يحدث شئ إن لم يوقع مع الإيرانيين على اتفاق"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو أكبر خلاف وربما الخلاف الرئيس بين الإدارة الأمريكية بزعامة جو بايدن، والحكومة الإسرائيلية.وأشار الموقع العبري إلى أن بينيت لا يرغب في تكرار أخطاء بنيامين نتنياهو، الذي أثار التوتر والقلق في علاقات بلاده مع الجانب الأمريكي، حيث يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي الحالي إقامة علاقة طيبة بالرئيس جو بايدن.ولفت إلى أن المكالمة الهاتفية بين بايدن وبينيت كانت دافئة وودودة، والتي استمرت لحوالي 30 دقيقة.وكان مسؤولون أمريكيون قد أوضحوا إن إدارة جو بايدن تعتقد أن أمامها حتى نهاية فبراير/ شباط الجاري لإنعاش الاتفاق النووي الإيراني، وإلا فإنها ستطلق "جهودا حثيثة" لمنع طهران من حيازة أسلحة نووية.وتستضيف فيينا منذ أبريل/ نيسان 2021 مفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني في ظل انسحاب الولايات المتحدة منه عام 2018 خلال ولاية رئيسها السابق، دونالد ترامب، الذي فرض عقوبات موجعة على الطرف الإيراني، ليرد الأخير بخفض التزاماته ضمن الصفقة منذ 2019.وتجري المفاوضات رسميا بين إيران من جهة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا من جهة أخرى، بينما تشارك الولايات المتحدة في الحوار دون خوضها أي اتصالات مباشرة مع الطرف الإيراني.وترفض طهران التفاوض المباشر مع إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل رفع العقوبات، بينما تصر واشنطن على ضرورة التقدم بمبدأ خطوة مقابل خطوة.

https://arabic.sputniknews.com/20220209/تقارير-أمريكا-تخطط-للتحرك-ضد-إيران-إذا-لم-تتوصلا-إلى-اتفاق-بنهاية-فبراير-1058268947.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار العالم الآن, نفتالي بينيت, جو بايدن