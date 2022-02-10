https://arabic.sputniknews.com/20220210/تراس-تدعو-لافروف-لزيارة-بريطانيا-وتتطلع-إلى-تحسن-علاقة-بلادها-مع-روسيا---1058335912.html

تراس تدعو لافروف لزيارة بريطانيا وتتطلع إلى تحسن علاقة بلادها مع روسيا

تراس تدعو لافروف لزيارة بريطانيا وتتطلع إلى تحسن علاقة بلادها مع روسيا

دعت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، اليوم الخميس، وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، لزيارة المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة. 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T19:20+0000

2022-02-10T19:20+0000

2022-02-10T19:20+0000

العالم

روسيا

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لندن - سبوتنيك. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان اليوم، عقب مباحثات لافروف وتراس في موسكو، أن الوزيرة البريطانية "أشادت بالروابط الثقافية والتعليمية بين روسيا والمملكة المتحدة، ودعت وزير الخارجية الروسي، لافروف لزيارة المملكة المتحدة خلال الأشهر المقبلة".وأضاف البيان أن تراس أكدت أن "خلافاتنا هي مع سياسة الحكومة الروسية (العدوانية) تجاه أوكرانيا، وليست مع الشعب الروسي. المملكة المتحدة تتطلع لرؤية تحسن في العلاقات الثنائية، ولكن ذلك يعتمد على اختيار روسيا طريق خفض التصعيد ونهج الدبلوماسية"، على حد زعمها.وقالت تراس، خلال مؤتمر صحفي عقب لقائها مع لافروف، في موسكو: "بالنسبة لنا، الحقائق تتحدث عن نفسها. نرى زيادة في عدد القوات وكذلك الأسلحة على الحدود مع أوكرانيا، ونعتبر هذا تهديدًا"، على حد تعبيرها.وأضافت تراس "أعتقد أن لدى روسيا خيار واضح: يمكن لروسيا أن تمارس الدبلوماسية، وتتعاون مع الناتو من أجل ضمان الأمن الأوروبي، أو تواصل المسار الذي نراه، أي زيادة عدد القوات على الحدود (مع أوكرانيا)، وهذا سيكون تهديدا"، على حد وصفها.كما أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية، أن خط أنابيب الغاز "التيار الشمالي 2" لن يعمل في حال قيام روسيا بهجوم على أوكرانيا.وقالت تراس: "إذا كان هناك غزو روسي لأوكرانيا، فإن الأوكرانيين سيقاتلون وسيكون نزاعًا عسكريًا طويل الأمد. ستفرض المملكة المتحدة وحلفاؤها في هذه الحالة عقوبات صارمة على روسيا، ما سيؤثر على الأفراد والمؤسسات؛ لقد أوضحت الولايات المتحدة أنه في هذه الحالة، لن يتم تنفيذ مشروع التيار الشمالي 2".وأضافت الوزيرة البريطانية "لكني جئت إلى هنا اليوم لمناقشة مسار بديل يمكن لروسيا أن تسلكه".ووفقًا لتراس، فإن روسيا يمكنها، بصفتها عضوا مسؤولاً في المجتمع الدولي "اختيار طريق احترام وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا".بالمقابل، أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الخميس، عن خيبة أمله بعد اللقاء مع نظيرته البريطانية، مشيراً إلى أن الحوار بينهما كان كحوار الطرشان.وأكد لافروف، أن نهج الإنذارات المتواصل والتهديدات والمواعظ لا يؤدي إلى أي نتيجة، مشددًا على أن روسيا لا ترغب بتهديد أحد، وإنما هي من تتلقى تهديدات.وتعتبر موسكو أن التصريحات الغربية، حول "العدوان الروسي" المزعوم؛ تأتي استعداداً لفرض عقوبات اقتصادية جديدة، وتبريراً لتوسع الحلف شرقاً باتجاه حدودها، ما يشكل تهديدا للأمن القومي الروسي.وتؤكد روسيا عدم وجود أي خطط لديها لشن هجوم على أوكرانيا؛ مشددة على أن تحركات قواتها داخل حدودها لا تمثل خطرا على أي طرف.ونشرت روسيا، في نهاية 2021، مسودة اتفاقية مع الولايات المتحدة واتفاقية مع حلف الناتو، بشأن الضمانات الأمنية.وتتهم الدول الغربية روسيا بالتحضير لغزو جارتها أوكرانيا، الأمر الذي تنفيه موسكو، مشددة على أن الولايات المتحدة تستخدم نظام كييف كأداة في لعبتها الجيوسياسية.

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