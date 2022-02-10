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https://arabic.sputniknews.com/20220210/تطوير-نافذة-ذكية-تمتص-الحرارة-في-الشتاء-وتعكسها-في-الصيف-1058331747.html
تطوير "نافذة ذكية" تمتص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف
تطوير "نافذة ذكية" تمتص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف
ابتكر باحثون من أمريكا نافذة ذكية قادرة على امتصاص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف، وذلك ‏كبديل موفر للطاقة للتدفئة المركزية وتكييف الهواء.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T16:40+0000
2022-02-10T16:40+0000
مجتمع
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وطور العلماء من جامعة بيتسبرغ "تقنية الزجاج الذكي" الرقيقة للغاية، التي من الممكن أن تبطن النوافذ الموجودة في المنزل، وفقا لدراستهم المنشورة في مجلة ACS Photonics.ويعمل الزجاج المصنوع من مركبات كيميائية يتبدل ترتيبها الذري إما ليعكس أو ليمتص الضوء من الشمس، حسب فصول السنة.ويتكون الزجاج من فيلم مصنوع من كومة من المواد التي يقل سمكها عن 300 نانومتر، مع طبقة نشطة رقيقة جدا مصنوعة من مواد "تغير الطور"، التي يمكنها امتصاص الأطوال الموجية غير المرئية لضوء الشمس وتنبعث منها كحرارة.وتقوم النافذة الذكية بامتصاص الطاقة الحرارية من أشعة الشمس تحت الحمراء، وتعيد إرسالها كحرارة في الغرفة خلال فصل الشتاء البارد، أو تعكس الحرارة بعيدا لتبريد الغرف في الصيف.وأكد الخبراء أنه في نجاح تسويق النافذة الذكية، فمن الممكن أن تقلل من استخدام الطاقة في المنزل العادي بنسبة تصل إلى الثلث (من 20 إلى 34 في المئة من استخدام الطاقة سنويا).وشددوا على أن اختراعهم "فعال" و"ممتع من الناحية الجمالية"، وضرورية للتبني الناجح للتكنولوجيا الخضراء في مواجهة أزمة تغير المناخ.
https://arabic.sputniknews.com/20210920/وداعا-لمكيفات-الهواء-وفواتير-الكهرباء-اختراع-طلاء-بلون-ممل-قادر-على-تبريد-المنازل-1050200351.html
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مجتمع

تطوير "نافذة ذكية" تمتص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف

16:40 GMT 10.02.2022
© Depositphotos / Aurisoنافذة
نافذة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
نافذة
© Depositphotos / Auriso
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ابتكر باحثون من أمريكا نافذة ذكية قادرة على امتصاص الحرارة في الشتاء وتعكسها في الصيف، وذلك ‏كبديل موفر للطاقة للتدفئة المركزية وتكييف الهواء.‏
وطور العلماء من جامعة بيتسبرغ "تقنية الزجاج الذكي" الرقيقة للغاية، التي من الممكن أن تبطن النوافذ الموجودة في المنزل، وفقا لدراستهم المنشورة في مجلة ACS Photonics.
ويعمل الزجاج المصنوع من مركبات كيميائية يتبدل ترتيبها الذري إما ليعكس أو ليمتص الضوء من الشمس، حسب فصول السنة.
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ويتكون الزجاج من فيلم مصنوع من كومة من المواد التي يقل سمكها عن 300 نانومتر، مع طبقة نشطة رقيقة جدا مصنوعة من مواد "تغير الطور"، التي يمكنها امتصاص الأطوال الموجية غير المرئية لضوء الشمس وتنبعث منها كحرارة.
وتقوم النافذة الذكية بامتصاص الطاقة الحرارية من أشعة الشمس تحت الحمراء، وتعيد إرسالها كحرارة في الغرفة خلال فصل الشتاء البارد، أو تعكس الحرارة بعيدا لتبريد الغرف في الصيف.
وأكد الخبراء أنه في نجاح تسويق النافذة الذكية، فمن الممكن أن تقلل من استخدام الطاقة في المنزل العادي بنسبة تصل إلى الثلث (من 20 إلى 34 في المئة من استخدام الطاقة سنويا).
وشددوا على أن اختراعهم "فعال" و"ممتع من الناحية الجمالية"، وضرورية للتبني الناجح للتكنولوجيا الخضراء في مواجهة أزمة تغير المناخ.
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