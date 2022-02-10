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https://arabic.sputniknews.com/20220210/تفجير-جسر-بارتفاع-70-مترا-في-ألمانيا-فيديو-1058296396.html
تفجير جسر بارتفاع 70 مترا في ألمانيا... فيديو
تفجير جسر بارتفاع 70 مترا في ألمانيا... فيديو
تم تفجير جسر متهالك في مدينة ويلنسدورف الألمانية، دون الإضرار بالهيكل الإنشائي للجسر المجاور. 10.02.2022, سبوتنيك عربي
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تم تفجير الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا، وتم استخدام 120 كيلوغراماً من المتفجرات في 1850 حفرة في الهيكل.تم بناء الجسر في عام 1967 من الخرسانة مسبقة الإجهاد، وقررت البلدية هدم الجسر حيث ضعفت دعائمه واعتبرت حركة المركبات عليه خطرة.
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نادي الفيديو

تفجير جسر بارتفاع 70 مترا في ألمانيا... فيديو

10:55 GMT 10.02.2022
تفجير جسر بطول 70 مترا في ألمانيا
تفجير جسر بطول 70 مترا في ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
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تم تفجير جسر متهالك في مدينة ويلنسدورف الألمانية، دون الإضرار بالهيكل الإنشائي للجسر المجاور.
تم تفجير الجسر الذي يبلغ ارتفاعه 70 مترًا، وتم استخدام 120 كيلوغراماً من المتفجرات في 1850 حفرة في الهيكل.
تم بناء الجسر في عام 1967 من الخرسانة مسبقة الإجهاد، وقررت البلدية هدم الجسر حيث ضعفت دعائمه واعتبرت حركة المركبات عليه خطرة.
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