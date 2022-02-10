https://arabic.sputniknews.com/20220210/تقارير-الأمير-تشارلز-المصاب-بكورونا-التقى-والدته-ملكة-بريطانيا-إليزابيث-الثانية-مؤخرا-1058334596.html

تقارير: الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى والدته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مؤخرا

تقارير: الأمير تشارلز المصاب بكورونا التقى والدته ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية مؤخرا

كشف مصدر ملكي، اليوم الخميس، أن ولي العهد البريطاني، الأمير تشارلز، الذي ثبتت إصابته بفيروس ‏‏"كورونا" للمرة الثانية، التقى مؤخرا والدته الملكة إليزابيث.‏ 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T18:33+0000

2022-02-10T18:33+0000

2022-02-10T18:33+0000

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أخبار الأمير تشارلز

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لكن المصدر أضاف أن ملكة بريطانيا (95 عاما) لا تظهر عليها أي أعراض، وأن "الوضع قيد المراقبة"، وفقا لوكالة "رويترز".وأعلن رسميا، اليوم الخميس، عن إصابة أمير ويلز، الأمير تشارلز، بـ(كوفيد-19)، وأنه يقضي حاليا عزلة ذاتية.ولم يصدر تعليق فوري على الحالة الصحية للأمير تشارلز، لكن مصدرا بقصر باكنغهام أكد أن الأخير التقى والدته مؤخرا.وكانت ملكة بريطانيا تلقت الجرعة الأولى الأولى من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد في أوائل العام الماضي، وحفزت الآخرين على التطعيم، لكن القصرالملكي رفض تأكيد ما إذا كانت قد تلقت جرعات معززة، وقال إنه لا يعلق على الأمور الطبية الخاصة.وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أكد الأمير تشارلز وزوجته كاميلا أنهما تلقيا جرعات معززة.وكانت صحة ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، وهي أقدم وأطول ملوك العالم حكما، في دائرة الضوء منذ قضائها ليلة في المستشفى في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بسبب مرض غير محدد، أعقبتها نصائح من الأطباء بالراحة.وكانت ملكة بريطانيا، إليزابيث الثانية، احتفلت الأسبوع الحالي بيوبيلها البلاتيني (الذكرى الـ70 لجلوسها على العرش البريطاني)، وستقام احتفالات في المملكة المتحدة بهذه المناسبة في فصل الصيف.

https://arabic.sputniknews.com/20220210/الأمير-تشارلز-يصاب-بفيروس-كورونا-ويخضع-للعزل-الذاتي-1058311830.html

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