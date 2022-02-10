تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء.. فيديو وصور
11:41 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 11:49 GMT 10.02.2022)
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
© Sputnik . Mariam. Gadira
انطلقت، اليوم الخميس، وقفة احتجاجية نفذتها "هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي"، أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء بالعاصمة تونس.
وندد المتظاهرون بما وصفوه بـ"الأخطبوط القضائي المتورط في التغطية على الإرهابيين".
14 يوليو 2021, 08:12 GMT
وطالبت هيئة الدفاع بإرساء قضاء عادل والكشف عن حقيقة ملف الاغتيالات السياسية، داعين إلى محاسبة رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.
وكانت حركة النهضة قد رفضت سابقا اتهامها بالتورط في اغتيال شكري بلعيد، ومحمد براهمي، اللذين وقع اغتيالهما في منزليهما في فبراير/ شباط، ويوليو/ تموز 2013.
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
© Sputnik . Mariam. Gadiraتونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
3/5
© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
4/5
© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
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© Sputnik . Mariam. Gadira
تونس.. هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي تحتج أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء
وقالت الحركة، في بيان لها، إن "مواصلة التوظيف الإعلامي والإستثمار في الأزمات السياسيّة لقضية الشهيدين بلعيد والبراهمي والانتصاب مكان الهيئات القضائية المعنيّة وإطلاق الاتهامات جزافا، يعمق الإساءة الى المرفق القضائي وإلى مؤسسات الدولة عموما".