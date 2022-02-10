https://arabic.sputniknews.com/20220210/جندي-بولندي-يعترف-بإعدامات-جماعية-بحق-المهاجرين-1058305653.html

جندي بولندي يعترف بإعدامات جماعية بحق المهاجرين

جندي بولندي يعترف بإعدامات جماعية بحق المهاجرين

قال إميل شيشكو، الجندي البولندي الذي فر إلى بيلاروسيا وطلب اللجوء في الجمهورية، إنه من 9 يونيو إلى 18 يونيو 2021، بناءً على أوامر من حرس الحدود البولندي، شارك... 10.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-10T12:23+0000

2022-02-10T12:23+0000

2022-02-10T12:23+0000

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1050440010_0:163:3063:1886_1920x0_80_0_0_3dbc42d207940553e23dc010dd8c2ef4.jpg

في نهاية يناير، قال شيشكو إنه تقدم بطلب إلى محكمة لاهاي بعد الأحداث على الحدود البيلاروسية البولندية المتعلقة بأزمة الهجرة. قبل ذلك، أفادت منظمة "الحماية المنهجية لحقوق الإنسان"، التي تمثل مصالح شيشكو في بيلاروس، أنه تم إعداد بيان وإرساله إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مع طلب رفع دعوى جنائية بموجب مادة حول "الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية".قال شيشكو: "أمرت أنا وزميلي بقتل مجموعتين من الناس. بعد أن أطلقنا النار على المجموعة الأولى من المهاجرين، نزلت مجموعة ثانية من المهاجرين من الشاحنة".ووفقا له، فإن الجثث ألقيت في حفر معدة خصيصا للدفن الجماعي، وأضاف شيشكو: "حاولت مرة التحدث مع زملائي في الوحدة. وأثناء حديثنا، ادعى أحد الزملاء أن هذه الحفرة يمكن أن تتسع لما يصل إلى 72 شخصًا".

https://arabic.sputniknews.com/20220112/جندي-بولندي-هارب-يعترف-بمقتل-أكثر-من-240-لاجئ-على-الحدود-1055271748.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

العالم