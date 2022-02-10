خبير سياسي: فرنسا تخسر نفوذها أكثر وأكثر مع الأيام في مالي

وجاءت تصريحات الخبير السياسي الإفريقي، أبو بكر قاسم، خلال مقابلة خاصة مع مجلة "Malijet Actualite" الذي قال إن العلاقات بين باماكو وباريس بدأت بالانهيار تدريجيًا في أغسطس/ آب من العام 2020 عند تولي السلطة رجل عسكري محترف ووطني حقيقي هو أسيمي غويتا".وتابع أبو بكر قاسم قائلا: "خلال الأشهر الماضية، أعادت الدولة وجودها الفعلي ولم يتبق سوى ثلاث قواعد فرنسية شمالي البلاد وبعد ذلك علقت فرنسا عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش الوطني واتخذ قصر الإليزيه خطوة أخرى باتجاه خفض قواتها وتأثيرها العسكري والسياسي".ونقلت الصحيفة عن المحلل قوله إن "الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن تقليص العمليات العسكرية، وبعد فترة حدث انقسام حقيقي عندما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السلطات الانتقالية غير قانونية".وبحسب أبو بكر قاسم، إن التوتر بين باماكو وباريس يرجع بالدرجة الأولى إلى حقيقة أن حكومة الدولة الإفريقية أثرت على المصالح الاقتصادية لفرنسا، مما يجعل من المستحيل تنمية الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل غير قانوني وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين الدول وسلوك الخطاب المتشدد من جانب ماكرون. وخلص المحلل إلى أن باريس تحاول يائسة الحفاظ على نفوذها في مالي وتفعل ذلك بطريقة قبيحة للغاية وهي لم تعد تملك السلطة على الحكومة في باماكو.
كشف محلل وخبير سياسي إفريقي أن فرنسا فقدت نهائيا نفوذها التاريخي في دولة مالي، وجاء ذلك بعد الخطوات المتخذة من الحكومة الانتقالية المالية الجديدة.
وجاءت تصريحات الخبير السياسي الإفريقي، أبو بكر قاسم، خلال مقابلة خاصة مع مجلة "Malijet Actualite" الذي قال إن العلاقات بين باماكو وباريس بدأت بالانهيار تدريجيًا في أغسطس/ آب من العام 2020 عند تولي السلطة رجل عسكري محترف ووطني حقيقي هو أسيمي غويتا".
وتابع أبو بكر قاسم قائلا: "خلال الأشهر الماضية، أعادت الدولة وجودها الفعلي ولم يتبق سوى ثلاث قواعد فرنسية شمالي البلاد وبعد ذلك علقت فرنسا عملياتها العسكرية المشتركة مع الجيش الوطني واتخذ قصر الإليزيه خطوة أخرى باتجاه خفض قواتها وتأثيرها العسكري والسياسي".
ونقلت الصحيفة عن المحلل قوله إن "الرئيس إيمانويل ماكرون أعلن تقليص العمليات العسكرية، وبعد فترة حدث انقسام حقيقي عندما اعتبر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان السلطات الانتقالية غير قانونية".
وبحسب أبو بكر قاسم، إن التوتر بين باماكو وباريس يرجع بالدرجة الأولى إلى حقيقة أن حكومة الدولة الإفريقية أثرت على المصالح الاقتصادية لفرنسا، مما يجعل من المستحيل تنمية الموارد الطبيعية وتصديرها بشكل غير قانوني وأدى ذلك إلى تدهور العلاقات بين الدول وسلوك الخطاب المتشدد من جانب ماكرون.
وخلص المحلل إلى أن باريس تحاول يائسة الحفاظ على نفوذها في مالي وتفعل ذلك بطريقة قبيحة للغاية وهي لم تعد تملك السلطة على الحكومة في باماكو.