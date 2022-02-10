خبير عسكري: أوكرانيا تشكو من عمل الطائرات المسيرة التركية لأسباب عدة

وقال رئيس مجلس إدارة المركز العسكري الأوكراني، تاراس شموت، خلال مقابلة على قناة "يوتيوب" إن "المدارج هي واحدة من مشاكل الطيران الأوكراني بشكل عام ويجب علينا حلها بأي حال من الأحوال". وأشار شموت أن الطائرات المسيرة التركية الضخمة تتطلب مدارج ومطارات كبيرة نوعا ما وهي موجودة لدى أوكرانيا وهي بالأغلب مطارات مدنية، في حين أن الطائرات المسيرة الأصغر حجما وبينها طراز "بيرقدار" التي من الناحية النظرية بحاجة إلى مدارج متخصصة وأوكرانيا لا تمتلكها".وتابع شموت قائلا: "هناك مفهوم لموضوع الإقلاع والهبوط، وإذا كنت بحاجة إلى تغيير بعض القطع كل ثلاث عمليات إقلاع وهبوط، فهذه قضية حقيقية وليست مجرد كلمات ونظريات"، معتبرا أن "أوكرانيا بحاجة إلى فعل شيء مع مدارج المطارات التابعة لسلاح الجو، لأن المدرجات السوفيتية الحالية ليست مناسبة في هذه الحالة".
كشف محلل عسكري أوكراني أن دولته تشكو من الطائرات المسيرة التركية "بيرقدار"، وذلك بسبب عدم وجود مدارج مناسبة لها.
وقال رئيس مجلس إدارة المركز العسكري الأوكراني، تاراس شموت، خلال مقابلة على قناة "يوتيوب" إن "المدارج هي واحدة من مشاكل الطيران الأوكراني بشكل عام ويجب علينا حلها بأي حال من الأحوال".
وأشار شموت أن الطائرات المسيرة التركية الضخمة تتطلب مدارج ومطارات كبيرة نوعا ما وهي موجودة لدى أوكرانيا وهي بالأغلب مطارات مدنية، في حين أن الطائرات المسيرة الأصغر حجما وبينها طراز "بيرقدار" التي من الناحية النظرية بحاجة إلى مدارج متخصصة وأوكرانيا لا تمتلكها".
وتابع شموت قائلا: "هناك مفهوم لموضوع الإقلاع والهبوط، وإذا كنت بحاجة إلى تغيير بعض القطع كل ثلاث عمليات إقلاع وهبوط، فهذه قضية حقيقية وليست مجرد كلمات ونظريات"، معتبرا أن "أوكرانيا بحاجة إلى فعل شيء مع مدارج المطارات التابعة لسلاح الجو، لأن المدرجات السوفيتية الحالية ليست مناسبة في هذه الحالة".