خبير: "ماكرون ما زال متأثرا بالأشكال الثابتة للدعاية الغربية"

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن. زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكرملين تأتي بهدف التوصل إلى مخرج بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية الروسية.المحادثات بين الرئيسين استمرت لأكثر من خمس ساعات. وفي مؤتمر صحفي بعد المباحثات قال بوتين، إن الولايات المتحدة وحلف الناتو تجاهلا مباعث القلق التي عبرت عنها روسيا ضمن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.عن هذه الزيارة والدور الذي قد تلعبه باريس في المحادثات بين روسيا والغرب قال الخبير العسكري، أندريه اليتسكي، لـ "سبوتنيك":خبير في العلاقات الدولية: "زيارة ماكنزي للإمارات لتطبيق الوعود المتفق عليها"وصل الجنرال كيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى الإمارات يوم الأحد، وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أجرى ماكنزي هناك لقاءات مع قيادة الدولة الخليجية لعرض خطة لتعزيز عملية التشارك في المعلومات بشأن الدفاع الجوي والاستماع إلى الطلبات عن أي مساعدة إضافية قد تحتاج إليها الحكومة الإماراتية.وفيما يخص هذه الزيارة قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، لـ "شؤون عسكرية":شيماء ثامر – محمد جمعة.التفاصيل في الملف الصوتي...
نناقش في "شؤون عسكرية" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك": الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يؤكد أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق في مجال الأمن، إسرائيل تعتبر إيران العدو الأكبر فما خطتها للتصدي له، كيث ماكنزي في الإمارات لتوجية رسالة ووفد أمني إماراتي يتوجه إلى إسرائيل، تركيا تطور سفنا صاروخية سريعة لجيشها، المشهد الأمني في العراق بين سطوة السلاح والهجمات الإرهابية.
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مستهل لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن لروسيا وفرنسا مباعث قلق مشتركة في مجال الأمن. زيارة الرئيس الفرنسي إلى الكرملين تأتي بهدف التوصل إلى مخرج بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو) بعد التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية الروسية.
المحادثات بين الرئيسين استمرت لأكثر من خمس ساعات. وفي مؤتمر صحفي بعد المباحثات قال بوتين، إن الولايات المتحدة وحلف الناتو تجاهلا مباعث القلق التي عبرت عنها روسيا ضمن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية.
عن هذه الزيارة والدور الذي قد تلعبه باريس في المحادثات بين روسيا والغرب قال الخبير العسكري، أندريه اليتسكي، لـ "سبوتنيك":
إنه "من الواضح بأن ماكرون ما زال تحت تأثير الأشكال الثابتة للدعاية الغربية فيما يخص دور روسيا في العلاقات الأوربية والعلاقات مع أوكرانيا وفي تسوية الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي يجعل روسيا بنظرهم دولة معتدية، ويدعو الغرب لردعها".
خبير في العلاقات الدولية: "زيارة ماكنزي للإمارات لتطبيق الوعود المتفق عليها"
وصل الجنرال كيث ماكنزي قائد القيادة المركزية الأمريكية إلى الإمارات يوم الأحد، وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، أجرى ماكنزي هناك لقاءات مع قيادة الدولة الخليجية لعرض خطة لتعزيز عملية التشارك في المعلومات بشأن الدفاع الجوي والاستماع إلى الطلبات عن أي مساعدة إضافية قد تحتاج إليها الحكومة الإماراتية.
وفيما يخص هذه الزيارة قال الخبير في العلاقات الدولية، الدكتور أيمن سمير، لـ "شؤون عسكرية":
إن "زيارة ماكنزي إلى الإمارات جاءت لتطبيق الوعود التي قد تم الإتفاق عليها بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية على أعلى مستوى، حيث أعطى الرئيس الأمريكي جو بايدن أوامره لتقديم كل مايمكن أن تقدمه واشنطن للإمارات، وتكرر الموقف نفسه خلال اتصال جرى بين الرئيس الأمريكي والشيخ محمد بن زايد ولي عهد ابو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية".