دبلوماسي روسي: موسكو تستبعد قيام الولايات المتحدة بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا

وجاءت تصريحات غاتيلوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أشار فيها إلى أن الغرب يستخدم أسلوب العقوبات والضغط السياسي والمناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية لرفع سقف أسهم رهاناته خلال المفاوضات مع موسكو بشأن الضمانات الأمنية.وشدد غاتيلوف على أن مثل هذه الأساليب معروفة في الدبلوماسية "واستخدمت في العديد من المرات في تاريخ العلاقات الدولية".وأضاف غاتيلوف قائلا:"نحن بعيدون كل البعد عن التفكير بحمل واشنطن وعواصم دول غربية معينة، خطط حقيقة لإطلاق العنان لمواجهة مع روسيا، لكن الإجراءات المتخذة من جانبهم تجبرنا على إعادة التفكير في كل ما يحدث حول أوكرانيا وعلى طول خط التماس بين روسيا و الناتو".
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، غينادي غاتيلوف، يوم أمس الخميس ، أن موسكو لا تتوقع قيام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا.
وجاءت تصريحات غاتيلوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أشار فيها إلى أن الغرب يستخدم أسلوب العقوبات والضغط السياسي والمناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية لرفع سقف أسهم رهاناته خلال المفاوضات مع موسكو بشأن الضمانات الأمنية.
وشدد غاتيلوف على أن مثل هذه الأساليب معروفة في الدبلوماسية "واستخدمت في العديد من المرات في تاريخ العلاقات الدولية".
وأضاف غاتيلوف قائلا:"نحن بعيدون كل البعد عن التفكير بحمل واشنطن وعواصم دول غربية معينة، خطط حقيقة لإطلاق العنان لمواجهة مع روسيا، لكن الإجراءات المتخذة من جانبهم تجبرنا على إعادة التفكير في كل ما يحدث حول أوكرانيا وعلى طول خط التماس بين روسيا و الناتو".