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https://arabic.sputniknews.com/20220210/دبلوماسي-روسي-موسكو-تستبعد-قيام-الولايات-المتحدة-بإطلاق-العنان-لمواجهة-حقيقية-مع-روسيا-1058280463.html
دبلوماسي روسي: موسكو تستبعد قيام الولايات المتحدة بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا
دبلوماسي روسي: موسكو تستبعد قيام الولايات المتحدة بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، غينادي غاتيلوف، يوم أمس الخميس ، أن موسكو لا تتوقع قيام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بإطلاق العنان... 10.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-10T05:00+0000
2022-02-10T05:05+0000
روسيا
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وجاءت تصريحات غاتيلوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أشار فيها إلى أن الغرب يستخدم أسلوب العقوبات والضغط السياسي والمناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية لرفع سقف أسهم رهاناته خلال المفاوضات مع موسكو بشأن الضمانات الأمنية.وشدد غاتيلوف على أن مثل هذه الأساليب معروفة في الدبلوماسية "واستخدمت في العديد من المرات في تاريخ العلاقات الدولية".وأضاف غاتيلوف قائلا:"نحن بعيدون كل البعد عن التفكير بحمل واشنطن وعواصم دول غربية معينة، خطط حقيقة لإطلاق العنان لمواجهة مع روسيا، لكن الإجراءات المتخذة من جانبهم تجبرنا على إعادة التفكير في كل ما يحدث حول أوكرانيا وعلى طول خط التماس بين روسيا و الناتو".
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روسيا

دبلوماسي روسي: موسكو تستبعد قيام الولايات المتحدة بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا

05:00 GMT 10.02.2022 (تم التحديث: 05:05 GMT 10.02.2022)
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غينادي غاتيلوف - سبوتنيك عربي, 1920, 10.02.2022
© Sputnik . Eugene Biyatov
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أعلن مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، غينادي غاتيلوف، يوم أمس الخميس ، أن موسكو لا تتوقع قيام الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بإطلاق العنان لمواجهة حقيقية مع روسيا.
وجاءت تصريحات غاتيلوف خلال مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" أشار فيها إلى أن الغرب يستخدم أسلوب العقوبات والضغط السياسي والمناورات العسكرية بالقرب من الحدود الروسية لرفع سقف أسهم رهاناته خلال المفاوضات مع موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وشدد غاتيلوف على أن مثل هذه الأساليب معروفة في الدبلوماسية "واستخدمت في العديد من المرات في تاريخ العلاقات الدولية".

وأضاف غاتيلوف قائلا:"نحن بعيدون كل البعد عن التفكير بحمل واشنطن وعواصم دول غربية معينة، خطط حقيقة لإطلاق العنان لمواجهة مع روسيا، لكن الإجراءات المتخذة من جانبهم تجبرنا على إعادة التفكير في كل ما يحدث حول أوكرانيا وعلى طول خط التماس بين روسيا و الناتو".
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